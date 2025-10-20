È un pallino di Tare, può arrivare a zero al Milan dall’Atalanta

Sul taccuino di Igli Tare c’è un calciatore dell’Atalanta che potrebbe arrivare al Milan a costo zero in vista del 2026, andando a sistemare il reparto arretrato dei rossoneri.

Il direttore sportivo non si è fermato dopo la fine del calciomercato estivo e sta lavorando sia sui rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza che sui possibili acquisti in ottica futura.

Nel mirino dell’ex dirigente della Lazio ci sarebbe un calciatore dell’Atalanta che è molto apprezzato da ds rossonero, intento a provare a portarlo in rossonero a partire dalla prossima stagione. Non è da escludere che un tentativo venga fatto già a gennaio, ma Ivan Juric non sembra intenzionato a privarsene considerata anche la presenza dell’Atalanta in Champions League. Possibile che il Milan debba aspettare la prossima estate, andando ad ufficializzare un rinforzo a costo zero.

Colpo a zero del Milan, occhi in casa Atalanta

Berat Djimsiti piace molto in casa Milan con il difensore albanese che è un pallino del suo connazionale Igli Tare, direttore sportivo del club. Il giocatore è in scadenza di contratto con i bergamaschi e, a fine campionato, si libererà a costo zero, potendo firmare con un nuovo club già a partire dal prossimo gennaio.

Il centrale compirà 33 anni all’inizio del prossimo anno e potrebbe rappresentare un colpo di esperienza per la difesa del Milan, al momento contata dal punto di vista degli uomini a disposizione. La società proverà a mettere a disposizione di Allegri un nuovo difensore già a partire dal prossimo inverno, ma appare difficile immaginare che i bergamaschi, impegnati anche in campo europeo, possano decidere di cedere il giocatore a stagione in corso.

Più probabile che Djimsiti possa firmare un accordo con il Milan non appena inizierà il 2026, andandosi a legare al club a partire dal prossimo 1 luglio. Un giocatore che sa agire sia in una difesa a tre che in una a quattro, dando a Massimiliano Allegri un’ottima alternativa per il reparto arretrato.

Per quello che riguarda la stagione in corso il Milan spera di riuscire a puntare sul giovane Odogu che sta lavorando in allenamento per arrivare al livello dei compagni, ma non è da escludere che si possa tornare sul mercato per cercare di regalare al tecnico livornese da subito un difensore esperto. Molto dipenderà da quella che sarà la posizione in classifica del club, desideroso di lottare fino alla fine per qualcosa di importante.