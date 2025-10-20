Ha firmato col Milan, ora è ufficiale: triennale e colpo rossonero

Il Milan ha annunciato la firma ufficiale di un giocatore: si è legato ai rossoneri per tre anni, poco fa è arrivato il comunicato

Tempo di firme in casa rossonera. Come sappiamo, questi sono i mesi più caldi dal punto di vista dei rinnovi. Non a caso, il Milan è al lavoro per risolvere alcune situazioni. La priorità al momento è Fikayo Tomori, in scadenza di contratto a giugno 2027 e diventato di nuovo un elemento importante della squadra con il lavoro di Massimiliano Allegri. Residue, quasi azzerate, le possibilità di un prolungamento di Mike Maignan: il portiere francese andrà via a parametro zero al termine della stagione, a meno di clamorosi colpi di scena. Ad oggi, però, le trattative sono completamente fermo.

Si parla anche di Alexis Saelemaekers, tornato dopo due prestiti a Bologna e Roma e oggi giocatore chiave per Allegri, e Christian Pulisic, sul quale però c’è una clausola per rinnovo automatico di un anno fino al 2028. Per questo motivo, il Milan si sente piuttosto sereno in merito alla situazione dell’americano. E poi ci sono anche i contratti dei giovani giocatori del settore giovanile: proprio in queste ore è arrivata la firma di un talento molto importante del vivaio rossonero.

Firma col Milan, è ufficiale: il comunicato del club

Il Milan ha infatti deciso di far firmare il primo contratto da professionista a Mattia Angelicchio, centrocampista classe 2009 nato e cresciuto nel settore giovanile rossonero. Ci è entrato dieci anni fa, quando aveva soltanto sei anni. E ci è rimasto per tutto questo tempo, fino alla grande firma di oggi (per tre anni, come previsto dal regolamento). I rossoneri, in merito al suo contratto, hanno fatto anche un altro importante annuncio.

Angelicchio infatti farà parte del progetto Milan Futuro. Fino ad ora, ha giocato con U17 e U18, ma l’idea dei rossoneri è quella di renderlo parte integrante della seconda squadra, al momento in Serie D (e reduce da due sconfitte di fila dopo un buon inizio di stagione). Un traguardo importante per questo ragazzo che avrà così la possibilità di misurarsi con un calcio di un livello più alto e più stimolante, con un occhio verso la prima squadra. Angelicchio è un centrocampista centrale di grande qualità, capace di agire da mediano o anche in posizione più avanzata. Un talento da tener d’occhio. Intanto, di seguito il comunicato ufficiale del club:

AC Milan comunica che Mattia Angelicchio ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Il centrocampista, classe 2009 e da dieci stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.