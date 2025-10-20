Milan, 5 milioni per il nuovo difensore: ritorno di fiamma a gennaio

Una “vecchia” idea di mercato potrebbe tornare presto attuale per il club rossonero, attento alle occasioni in ottica 2026.

Manca ancora diverso tempo all’inizio della finestra invernale del calciomercato, ma già si parla di possibili innesti per la squadra di Massimiliano Allegri. Gli infortuni dell’ultimo periodo hanno portato più di qualcuno a pensare che forse il Milan ha una rosa un po’ corta, anche se è chiaro che nessuno poteva prevedere così tanti problemi fisici accumulati nello stesso momento.

Fortunatamente, nessun difensore centrale è stato colpito da infortuni, Allegri sarà a pieno organico nel pacchetto arretrato per Milan-Fiorentina. In totale sono cinque i centrali difensivi di cui dispone: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, Koni De Winter e David Odogu. Cinque per tre posti, visto che il modulo prescelto è il 3-5-2.

A gennaio ne verrà preso un sesto per avere una retroguardia più coperta? Non va escluso. Già verso fine agosto-inizio settembre la dirigenza aveva cercato di prendere un profilo di esperienza, potrebbe riprovarci a gennaio 2026.

Calciomercato Milan, nuovo difensore dalla Bundesliga?

Igli Tare era andato vicino all’acquisto di Joe Gomez, 28enne inglese del Liverpool e non bisogna scartare l’ipotesi di un nuovo assalto nel mercato invernale. Solo 3 presenze collezionate in questa stagione, per Arne Slot non è un giocatore fondamentale. Se i Reds acquisteranno un sostituto, daranno il via libera alla sua cessione.

Gomez ha un contratto che scade a giugno 2027 e a gennaio potrebbe lasciare Liverpool per 10-15 milioni di euro. Attenzione anche ad altri nomi, ovviamente. Ce n’è qualcuno che va in scadenza a giugno 2026 e che può diventare un’occasione low cost nella finestra invernale del calciomercato.

Uno di questi è Diogo Leite, portoghese classe 1999 che milita nell’Union Berlino e che nel 2024 era già stato accostato al Milan. È un difensore di piede mancino che potrebbe essere un’alternativa a Pavlovic nel 3-5-2 di Allegri. In queste settimane il suo nome è stato associato pure a squadre della Premier League, ad esempio Liverpool e Wolverhampton. Attente anche alcune della Serie A, come il Bologna, che potrebbe ritrovarsi a perdere Jhon Lucumì.

A gennaio potrebbe lasciare l’Union Berlino per un prezzo molto basso, altrimenti se ne andrebbe in estate a parametro zero. Forse 4-5 milioni di euro potrebbero bastare per strapparlo al club tedesco. Diogo Leite valuterà bene tutte le opzioni nei prossimi mesi, certamente vuole essere al centro di un progetto tecnico.