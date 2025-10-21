Cassano demolisce il Milan e si rivolge a Modric: “Vorrei chiedergli una cosa”

Cassano è tornato a parlare negativamente di Allegri e di Leao: continua la sua crociata contro i due rossoneri.

Il Milan è reduce da una vittoria importante contro la Fiorentina a San Siro con Rafael Leao grande protagonista. Due tiri, due gol. Il 2-1 in rimonta è il frutto di un suo bel tiro da fuori area e di un calcio di rigore perfetto.

La squadra di Massimiliano Allegri è in testa alla classifica della Serie A, con un punto di vantaggio sul trio Inter-Napoli-Roma. Mancano ancora tante giornate, però l’inizio di campionato dei rossoneri è stato positivo e in linea con l’obiettivo minimo di tornare a disputare la Champions League. Giustamente, i tifosi sognano lo Scudetto e anche la squadra deve pensarci, però è fondamentale ragionare partita per partita e portare a casa più punti possibili in questo momento.

Antonio Cassano contro Allegri e Leao

Antonio Cassano nel podcast Viva El Futbol si è così espresso sulla partita Milan-Fiorentina: “È stata fatiscente, un’ora di rottura di coglioni. Brutta, senza nulla. Ovviamente, su 22 c’è Modric che fa uno sport diverso dagli altri. Fiorentina inguardabile, poi ha la fortuna di andare in vantaggio e il Milan la ribalta con una papera di De Gea e un rigore che non c’era. Ovviamente, vinci la partita e mettono sul piedistallo l’allenatore e Leao, che per tutta la partita è stato irriconoscibile. Anzi, riconoscibile, perché è quello che fa da 6 anni e lo fanno passare da fenomeno“.

Cassano continua a pensare che Allegri abbia la stampa a favore e che sia un allenatore sopravvalutato: “Lo fanno passare come il genio della lampada. Padre tempo arriva. È arrivato per Mourinho, arriverà anche per Allegri. Lo dico oggi che è primo in classifica e dico che farà fatica ad arrivare tra le prime quattro. Se ci arriverà, sarà messo come il re, diranno che ha fatto un miracolo. Lui, come certi giocatori, ha la stampa a favore. Ha 4-5 suoi discepoli che gli vanno dietro. Qualcuno mi deve spiegare se il Milan è meritatamente lì: per i risultati sì, ma le prestazioni sono inguardabili”.

Anche nei confronti di Leao esprime le solite opinioni, dato che non lo ritiene un grande giocatore: “È scarso, non sa giocare, non ha l’idea di calcio. Incespica, cade da solo. Fa gol e poi lo vedi convinto dopo la partita, si atteggia, vuole sembrare Ronaldinho, una star. È scarso e continua ad essere scarso. Un giocatore fenomenale, Paz, prende mezzo voto in meno di Leao, che è stato impalpabile. Perché ci sono giocatori che sono messi sul piedistallo? Non ce l’ho con lui, ma mi dà tremendamente fastidio come lui pensa di essere e come lo fanno passare“.

L’ex calciatore “L’allenatore scarso e il giocatore scarso sono primi in classifica. Poi se vinceranno lo Scudetto giocando di merda, continuerò a dirlo. Io vado una squadra difensiva, che sta dietro la linea della palla. A Modric vorrei dire che per anni ha fatto spettacolo, avendo sempre la palla e creando 70 occasioni da gol, con gli altri che dovevano rincorrere: cosa ti ispira questa squadra?“.