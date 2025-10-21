Milan, colpo dal Brasile: è il nuovo Leao

Un giovane calciatore nel mirino rossonero viene ritenuto un potenziale campione del futuro: è un’occasione che Tare non deve lasciarsi sfuggire.

Dopo essere stato protagonista nello scorso calciomercato estivo, il Milan potrebbe fare qualche operazione anche nella sessione invernale. Non bisogna aspettarsi grandi investimenti, ma potrebbe essere sfruttata qualche occasione low cost per arricchire la squadra.

Ci sono alcuni nomi interessanti che hanno i contratti in scadenza nel 2026, pertanto possono partire a metà stagione pagando un prezzo contenuto. Igli Tare e Geoffrey Moncada hanno certamente messo gli occhi su qualche giocatore nell’ottica di farlo arrivare già a gennaio oppure a parametro zero in estate.

Dal Brasile al Milan: un giovane talento paragonato a Leao, da prendere

Tra i nomi che sicuramente il Milan ha nella propria lista c’è quello di Rayan Vitor Simplício Rocha, 19enne talento del Vasco da Gama. Il suo contratto scade a dicembre 2026, pertanto c’è la possibilità di comprarlo a una cifra non esagerata durante il mercato invernale. Un’idea può essere quella di acquistare il cartellino e di lasciarlo in prestito in Brasile, una soluzione che potrebbe essere ben vista dal Vasco e che consentirebbe al ragazzo di continuare a giocare con continuità e a crescere prima di approdare in Europa.

Nell’ultima giornata del campionato brasiliano il Vasco ha sconfitto 2-0 il Fluminense grazie ai gol di Rayan e Nuno Moreira. Quest’ultimo nella mixed zone ha speso parole di grande elogio nei confronti del giovane compagno di squadra: “È un giocatore fantastico – riporta terra.com.br – molto giovane, molto forte e con una qualità immensa. Da quello che ho visto, mi ricorda quello che Rafael Leão ha dimostrato quando eravamo bambini. Credo che giocherà per i migliori club del mondo e farà la storia“.

Nuno Moreira è un’ala portoghese di 26 anni che è cresciuta nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, come Rafael Leao. Avendo conosciuto il numero 10 del Milan, si spinge a fare una sorta di paragone tra lui e Rayan. Quest’ultimo è mancino e solitamente gioca esterno destro: 16 gol e 1 assist in questa stagione. Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, lo osserva con grande attenzione.

Alto 185 centimetri, il giovane brasiliano è un giocatore veloce, abile nel dribbling e dotato di un’ottima tecnica. È un talento dal grande potenziale e ci sono tante società sulle sue tracce. Il Milan si era interessato già durante la scorsa sessione estiva del calciomercato, potrebbe rifarsi avanti a gennaio. Il 3-5-2 di Massimiliano Allegri non sembra il modulo migliore per valorizzarlo, però le cose possono anche cambiare.