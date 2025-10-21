Pioli lo ha fatto fuori, arriva al Milan con lo scambio

Il giocatore può sbarcare presto in rossonero. Via libera da parte della Fiorentina al trasferimento al Diavolo: ecco di chi si tratta

In casa Milan si continua a festeggiare per la vittoria in rimonta contro la Fiorentina. Una vittoria arrivata nonostante la grande emergenza. E’ stato Rafa Leao a trascinare la squadra di Massimiliano Allegri. Lo ha fatto segnando un gol da campione e trasformando un rigore che pesava tantissimo.

Presentarsi davanti a De Gea, che lo scorso anno aveva parato due rigori al Diavolo, non sarebbe stato facile per nessuno. Il numero dieci ha così messo fine all’incubo penalty e chissà che da adesso non li tiri sempre lui. Leao ha dunque dimostrato di aver carattere da vendere. Se avesse sbagliato le critiche sarebbero state tantissime.

Il Milan ha così conquistato la testa, battendo la Fiorentina, che al termine della gara ha alzato la voce, con Pioli e Prade, per via del rigore concesso. C’è grande rammarico in casa viola, dove devono fare i conti con l’ultimo posto in classifica. L’ex allenatore del Diavolo si è assunto tutte le proprie responsabilità, ma alcune scelte fanno discutere non poco.

Bocciato da Pioli, Comuzzo pronto a lasciare la Fiorentina subito

Una di queste è legate a Pietro Comuzzo, tra i bocciati di Stefano Pioli. Il giovanissimo centrale, anche ieri è partito fuori, come accaduto nelle precedenti tre gare. Contro i rossoneri, il giocatore è rimasto, dunque, in panchina, come contro Como e Pisa.

Il classe 2005 non è chiaramente per nulla soddisfatto del periodo che sta vivendo. Se la stagione dovesse proseguire così, un addio sarebbe inevitabile.

Comuzzo vuole giocare per provare a convincere Gennaro Gattuso a convocarlo. Per il Milan, dunque, può tornare ad essere seriamente un’idea, soprattutto se il prezzo dovesse essere inferiore ai 25 milioni di euro.

Massimiliano Allegri, continuando a schierare la squadra con la difesa, ha bisogno di un altro centrale per completare il pacchetto. Comuzzo può così essere il nome giusto da aggiungere a Gabbia, Tomori, Pavlovic, De Winter e Odogu. Attenzione, però, alla Juventus, soprattutto se in bianconero arrivasse davvero Raffaele Palladino.

Qualora l’affare Comuzzo-Milan dovesse decollare, si potrebbe pensare anche ad una contropartita tecnica. Stefano Pioli, ad esempio, farebbe follie per riabbracciare Ruben Loftu-Cheek…