Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale, come sta e cosa è successo

L’allenatore del Bologna è stato ricoverato in ospedale nelle ultime ore, lo fa sapere il Bologna tramite una nota ufficiale

Il Bologna dovrà fare a meno del suo allenatore Vincenzo Italiano, fermato da una polmonite che lo costringerà a qualche giorno di ricovero. Il tecnico è attualmente al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, dove è seguito dal reparto di pneumologia diretto dal professor Stefano Nava. La notizia è stata diffusa dal club con un comunicato ufficiale: “Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica“.

Italiano ha la polmonite, le sue condizioni

Il Bologna ha fatto sapere che le condizioni del tecnico sono in lento miglioramento. La società ha spiegato che resterà in ospedale per circa cinque giorni per completare la terapia antibiotica, prima di poter riprendere gradualmente l’attività.

Nella nota, il club ha espresso vicinanza e sostegno: “A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club”. La situazione resta sotto controllo, e lo staff medico fornirà aggiornamenti nei prossimi giorni. L’obiettivo è consentirgli di recuperare completamente prima di tornare in panchina. Domani in Europa League a Bucarest in panchina ci sarà Daniel Niccolini, viceallenatore rossoblù per la partita contro la Steaua.

Un match cruciale per il cammino europeo del Bologna, che finora ha raccolto solo un punto nelle prime due giornate: pareggio interno con il Friburgo e sconfitta contro l’Aston Villa. Italiano, pur non potendo essere fisicamente in panchina, resterà vicino ai suoi giocatori da remoto, seguendo la partita e mantenendo un contatto costante con il gruppo.

Il tecnico potrebbe essere costretto a saltare anche la successiva trasferta di campionato a Firenze, gara a cui tiene particolarmente per i suoi trascorsi sulla panchina viola. Tutto dipenderà dall’evoluzione clinica dei prossimi giorni. Nel frattempo, a Casteldebole si lavora per mantenere alta la concentrazione e difendere la fiducia costruita in questo inizio di stagione. L’intero ambiente rossoblù si stringe attorno al suo allenatore, nella speranza di rivederlo presto di nuovo a bordo campo.