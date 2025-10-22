Milan, c’è un infortunato che preoccupa: recupero più lento del previsto

Rossoneri ancora alle prese con gli infortuni: ce n’è uno che preoccupa Allegri perché sembra più lento del previsto

Il Milan deve ancora fare i conti con una lunga lista di infortunati. Dopo aver superato la Fiorentina, i rossoneri tornano in campo già venerdì per affrontare il Pisa ancora a San Siro. Massimiliano Allegri fa la conta in questi giorni e spera di avere a disposizione almeno Nkunku e Loftus-Cheek, ma per altri tre giocatori chiave i tempi di recupero restano più lunghi.

Secondo Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Pervis Estupinan difficilmente torneranno in campo prima della prossima sosta per le Nazionali. Un’assenza pesante per un gruppo che, pur restando in testa alla classifica, non può permettersi cali di ritmo in un momento così intenso della stagione.

Pulisic e Rabiot quando tornano

Il recupero di Pulisic e Rabiot procede senza complicazioni, ma i tempi restano da gestire con cautela. L’attaccante americano è fermo per una lesione di basso grado al bicipite femorale, un infortunio che richiede prudenza per evitare ricadute. Diverso il caso di Adrien Rabiot, alle prese con una lesione al soleo che lo ha costretto a fermarsi dopo la sosta per le Nazionali.

L’obiettivo condiviso dallo staff medico è riaverli entrambi al 100% per il derby del 23 novembre, la prima partita dopo la pausa. Allegri non intende forzare il rientro di nessuno dei due, consapevole dell’importanza del loro contributo nel momento clou della stagione.

Incertezze su Estupinan

La situazione di Pervis Estupinan resta la più incerta. L’esterno ecuadoriano si è infortunato alla caviglia con la Nazionale e anche ieri ha svolto soltanto terapie personalizzate. Il suo recupero procede più lentamente del previsto, e ad oggi non esistono date definite per il ritorno in gruppo.

Allegri e lo staff del Milan monitorano le sue condizioni giorno per giorno, nella speranza di riaverlo almeno in panchina entro fine mese. Il tecnico livornese dovrà quindi affidarsi ancora a Davide Bartesaghi a sinistra per la gara contro il Pisa e non solo. La formazione dovrebbe essere la stessa di domenica, ma con Gimenez con Leao in attacco e Saelemaekers invece di Athekame.