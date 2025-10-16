Rabiot mette nei guai Allegri, Milan rivoluzionato

Le scelte del tecnico livornese adesso appaiono davvero obbligate. Ecco chi gioca domenica sera contro la Fiorentina

Piove sempre più sul bagnato in casa Milan. Il Diavolo deve fare i conti con un pesantissimo infortunio, quello di Adrien Rabiot.

🚨 #Rabiot è stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sara’ rivalutato tra una decina di giorni#sempremilan #milan — Martin Sartorio (@MartinSa1988) October 16, 2025

Il centrocampista ha riportato una lesione del muscolo soleo che lo porterà a saltare certamente i match contro la Fiorentina e l’Atalanta. Saranno gli esami a cui si sottoporrà tra una decina di giorni a dirci quando potrà rientrare. Una tegola pesantissima per Massimiliano Allegri, che perde uno dei suoi pilastri dopo gli impegni delle nazionali.

Lo stop di Adrien Rabiot si va ad aggiungere a quello di Chris Pulisic, che non starà di certo fuori per poco tempo. Domani avremo il verdetto definitivo. Ora la rosa è davvero ridotta all’osso. Il tecnico livornese spera così di riabbracciare in gruppo il prima possibile Estupinan e Saelemaekers, che oggi hanno svolto lavoro differenziato. Le scelte contro la Fiorentina, adesso, potrebbero essere obbligate o quasi.

Milan, cosa succede a centrocampo: la scelta di Allegri

Perdere un altro insostituibile come Adrien Rabiot è una mazzata enorme per il Milan. Massimiliano Allegri a centrocampo deve già fare i conti con lo stop di Ardon Jashari, che non rientrerà prima dell’inizio di novembre.

Contro la Fiorentina, domenica sera a San Siro, le certezze sono ovviamente rappresentate da Luka Modric e Youssouf Fofana. Al posto del francese chi giocherà? Il favorito è ovviamente Ruben Loftus-Cheek: l’inglese, reduce dall’impegno con la Nazionale, è stato un titolare del Diavolo finché non è arrivato proprio l’ex Marsiglia.

Facile pensare che tornerà in campo dall’inizio con la sua assenza, ma attenzione alla possibilità Samuele Ricci. L’italiano sta crescendo giorno dopo giorno e farà di tutto per convincere Massimiliano Allegri a schierarlo titolare. Con quattro giocatori per tre posti, però, è evidente che ci sarà spazio proprio per tutti. Se non dovesse essere domenica, per l’ex Torino potrebbe esserci una maglia da titolare per la partita successiva contro il Pisa, che andrà in scena venerdì sera sempre a San Siro.