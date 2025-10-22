Milan, apertura totale per la firma: “Ci penserò”, l’annuncio

Il rossonero, in un’intervista, ha confermato la volontà di un rinnovo di contratto: ecco le sue parole e l’apertura totale per la firma

Fikayo Tomori ha riscritto la propria storia al Milan. Dopo mesi difficili e un futuro che sembrava lontano da Milanello, il difensore inglese è tornato centrale nel progetto grazie al lavoro di Massimiliano Allegri, che ha saputo valorizzarne le caratteristiche dopo i problemi degli scorsi anni. La svolta è arrivata anche grazie ad un cambio tattico: Allegri, come aveva fatto anche Sergio Conceicao prima dell’addio, lo ha schierato come braccetto di destra, ruolo che gli consente di sfruttare velocità e anticipo senza perdere equilibrio. A gennaio, così come in estate, ha scelto di restare, e ora per lui si sta parlando anche di rinnovo di contratto.

Rinnovo Tomori, le parole sul rinnovo

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027 e i rossoneri, anche come premio per la sua fedeltà e il suo ritorno a buoni livelli, vogliono sistemare la questione.

Di questo argomento ha parlato anche lo stesso Tomori ai microfoni di Sportmediaset in un’intervista rilasciata in queste ore. Ecco le dichiarazioni di Tomori in merito, che non parla di discorsi così tanto avviati come invece raccontano le indiscrezioni: “Come ho sempre detto da quando sono arrivato, il Milan è un grande club e finché dalla dirigenza non mi dicono ‘Adesso basta’, io resto qua, ho una casa qua. Non ho pensato onestamente troppo al rinnovo di contratto, perché voglio pensare alla prossima partita come vuole il mister. Poi, quando mi chiederanno del contratto, ci penserò“.