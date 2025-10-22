Milan, colpo Vlahovic a gennaio: arriva l’ennesimo segnale social (FOTO)

Vlahovic continua a mandare segnali al Milan sui social: l’ultimo è arrivato oggi e riguarda Modric, cosa è successo e tutti i dettagli

Il Milan si gode la testa della classifica di Serie A di queste prime sette giornate. E, a meno di colpi di scena clamorosi, la conserverà anche per il prossimo turno. Venerdì infatti a San Siro arriva il Pisa, la neopromossa in difficoltà, ultima con soli tre punti conquistati finora. Massimiliano Allegri ha altissime probabilità quindi di restare primo in solitaria per un’altra settimana. Nel frattempo prepara la gara di venerdì con la solita attenzione e facendo la conta dei giocatori disponibili. Nkunku si è allenato in gruppo oggi e sarà quindi disponibile, ancora a parte Loftus-Cheek.

Dopo aver escluso Gimenez dai titolari contro la Fiorentina (era rientrato da pochi giorni dal Messico), tornerà dal primo minuto insieme a Leao venerdì. A proposito del centravanti: l’ex Feyenoord è un giocatore importante ma ancora non ha segnato in questo campionato, per questo Igli Tare non perde di vista l’opportunità Dusan Vlahovic, sempre più ai margini con la Juventus. E lui continua a mandare segnali social piuttosto chiari.

Il repost di Vlahovic

Il profilo Instagram ufficiale della Serie A ha pubblicato un Reel di un momento molto particolare: il calcio di rigore di Leao decisivo per la vittoria contro la Fiorentina. Ma è un video che, oltre a celebrare la rete del portoghese, coglie un attimo bellissimo: lo sguardo di Luka Modric verso Rafa che si accinge a calciare. “Il maestro che guarda l’allievo“, la didascalia sul video.

Una pioggia di like (compreso quello del centrocampista croato) e anche i Repost, una delle funzioni più recenti aggiunge sul noto social network. Fra i tanti, c’è anche quello di Dusan Vlahovic. E non è la prima volta che il serbo manda segnali di questo tipo. Chiaramente, non è un vero e proprio messaggio ai rossoneri, ma solo apprezzamento per un bel momento di calcio e di un giocatore maestoso come Modric, che mette d’accordo tutti. Ma il repost non è stato ben visto dai tifosi juventini, che vivono invece un momento molto difficile dal punto di vista del gioco e dei risultati.

Milan-Vlahovic è possibile?

Vlahovic resta un’idea per il Milan per il prossimo mercato. Ricordiamo che l’ex Fiorentina è in scadenza di contratto il prossimo giugno e che, ad oggi, ci sono pochissimi margini per un rinnovo, quasi zero. Perché? Perché Vlahovic guadagna oltre 10 milioni (a causa di una serie di clausole inserite nel contratto al momento del suo acquisto) e non è una cifra che la Juventus può e vuole permettersi in questo periodo.

Allo stesso modo, Vlahovic non vuole abbassare le sue richieste. In più, c’è la sensazione che il calciatore stia valutando con estrema decisione la volontà di fare una nuova esperienza. In estate ci sono stati dei contatti: il Milan ha atteso gli ultimi giorni di agosto per capire il comportamento della Juventus, che invece ha chiesto sempre cifre alte (20 milioni) e alla fine ha preferito tenerselo in rosa fino alla fine del contratto. A gennaio, però, se dovessero esserci margini, Comolli potrebbe anche decidere di cederlo. Serve però l’offerta giusta, ed è difficile che questa arrivi dal Milan. Che al massimo valuterà l’acquisto a costo zero ma a cifra molto ma molto più basse. C’è la concorrenza dell’Inter, con il sempre vigile Marotta, e della Premier League.