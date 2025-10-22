Niente Milan, Galliani va altrove: la scelta clamorosa

Le ultimissime notizie relative all’esperto dirigente, che potrebbe non tornare più al Diavolo. Ecco cosa sta accadendo

Adriano Galliani ancora al Milan. Una notizia quella del ritorno in rossonero dell’esperto dirigente che ha preso piede in estate e che sembrava poter diventar realtà già a settembre. Si aspettava, di fatto, solo il closing del Monza: una volta ceduto il club, da parte di Fininvest, l’ex Amministratore Delegato del Diavolo sarebbe potuto tornare a casa.

Ma così non è stato. E’ evidente che qualcosa è andato storto e il piano di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic di riportare alla base un pezzo della storia recente non è andato a buon fine. Chi conosce il numero uno di RedBird sostiene che non si è ancora smesso di pensare ad Adriano Galliani. Serve, però, sistemare ogni casella e convincere chi non è proprio entusiasta di avere l’esperto dirigente ancora una volta a Casa Milan.

Milan, il futuro di Galliani: il punto della situazione

I tempi, dunque, non appaiono più maturi, ma i contatti tra le parti continuano ad essere costanti. Non c’è nulla di definito e occorre comprendere anche il ruolo.

Galliani, che conosce la politica del pallone più di chiunque altro, sarebbe ovviamente perfetto per ricoprire il ruolo di presidente, carica occupata da Scaroni, che sta lavorando sullo stadio e che non può certo essere messo da parte proprio in questo momento.

C’è dunque da lavorare, ma chi vuole riportare Adriano Galliani al Milan deve adesso fare i conti anche con una novità: il dirigente 81enne brianzolo – come riportano Matteo Moretto e Fabrizio Romano – ha sul tavolo una nuova proposta, decisamente allettante, che arriva direttamente dalla FIFA.

Nel frattempo Adriano Galliani continua a fare il tifoso rossonero, come ha sempre fatto, anche durante il suo lavoro al Monza. Domenica era a San Siro per soffrire ed esultare per il suo Milan.