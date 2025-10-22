Santi Gimenez, no a due squadre: l’annuncio sul suo futuro

L’attaccante messicano ha risposto ad alcune domande, compresa una sul suo futuro: ecco cosa ha detto il numero 7 rossonero.

Santiago Gimenez sta vivendo una stagione non troppo esaltante. Essendo un centravanti, ci si aspetta di vederlo segnare gol, ma finora non ne ha segnato nessuno in Serie A. Ne ha totalizzato solo 1 in Coppa Italia. Anche se ha avuto delle difficoltà ad andare in rete, gli viene riconosciuto il buon lavoro fatto per aiutare la squadra.

Il suo ingresso in Milan-Fiorentina ha cambiato la partita, anche perché la sua presenza ha permesso a Rafael Leao di agire in una posizione più consona alle sue caratteristiche. Il nazionale messicano ha anche guadagnato il contestatissimo rigore che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di vincere. Ha subito tante critiche per aver esagerato nella reazione dopo il contatto con Fabiano Parisi, facendo credere di aver subito un colpo particolarmente forte al volto.

Non è la prima volta che un calciatore fa così e certamente non è un comportamento che fa onore. Va detto, anche se qualcuno viene più criticato di altri: dipende dalla maglia che indossa e non solo.

Milan, Santiago Gimenez risponde sul suo futuro

Nelle prossime partite è fondamentale che Gimenez riesca a trovare la via del gol. Contro la Fiorentina aveva fatto una bellissima conclusione di sinistro dentro l’area sul cross di Davide Bartesaghi, ma David De Gea è stato fenomenale dell’impedire che il pallone entrasse in rete. Venerdì il Milan gioca a San Siro contro il neopromosso Pisa, potrebbe essere l’occasione giusta per segnare il primo gol nella Serie A 2025/2026.

El Bebote sa che dentro il Milan ci sono stati dubbi su di lui e che la dirigenza aveva pensato di scambiarlo con Artem Dovbyk della Roma., quindi è importante che torni a fare gol e anche con una certa costanza. Tiene molto a fare bene con la maglia rossonera e in una risposta su TikTok, sull’eventualità di giocare in un’altra squadra europea in futuro, ha detto: “Mi vedrai in Champions League l’anno prossimo. Con il Milan“.

Dal Messico qualcuno lo ha invitato ad andare al Pumas o al Chivas, due squadre della Liga MX: “Pumas? Meglio lasciarmi qui. Sono appena arrivato, siamo primi in classifica. Non so se potrei giocare nel Chivas. Per quello che mi hanno detto, non posso, perché avrei dovuto nascere in Messico o lo avrebbero dovuto fare i miei genitori. Non ho nessuno dei due requisiti, quindi credo di non poterci giocare”. Il Chivas è una squadra di Guadalajara formata unicamente da calciatori messicani.

Gimenez è naturalizzato messicano, è nato in Argentina da genitori argentini che si erano trasferiti in Messico quando lui aveva 3 anni perché papà Christian era un calciatore che tra il 2004 e il 2019 ha giocato nella Liga MX. Santi si è formato nel settore giovanile del Cruz Azul ed è arrivato fino alla Prima Squadra, con la quale ha realizzato 21 gol e 11 assist in 105 presenze prima di approdare al Feyenoord nel mercato estivo 2022. È molto legato al club di Città del Messico e se un giorno tornerà a giocare nella Liga MX, probabilmente lo farà con la maglia de La Máquina.