Ciclo finito alla Juventus, Allegri vuole subito l’italiano al Milan

Le ultimissime sul calciomercato rossonero. Il tecnico livornese è pronto ad accogliere il giocatore, che può lasciare presto il bianconero

Nell’ultimo periodo si è parlato tanto di Dusan Vlahovic al Milan. L’attaccante serbo è stato corteggiato dalla dirigenza del Diavolo, ma alla fine ha deciso di rimanere alla Juventus per un’ultima stagione. Difficilmente lascerà il bianconero a gennaio, permettendo al club di incassare qualche milione.

Si libererà così a zero, firmando un ricco contratto in estate con una nuova squadra. Squadra che quasi sicuramente non sarà il Milan. Vlahovic indosserà la maglia dei un club che sarà capace di soddisfare le richieste economiche del suo entourage, che vorrà uno stipendio almeno pari all’attuale e una commissione alla firma. In queste settimane si è così parlato soprattutto di Inter, che in passato ha dimostrato di riuscire a mettere le mani su giocatori del genere. La Juventus – va detto – ha voluto sottolineare pubblicamente come non sia ancora da escludere un rinnovo di Vlahovic.

La Juventus dice addio all’esterno: Allegri sfida le inglesi

Difficile che ciò accada. Nel 2026, inoltre, rischiano di fare le valigie diversi giocatori. I bianconeri, con l’arrivo di Comolli, stanno cambiando volto e qualcun altro inevitabilmente lascerà Torino. Può farlo Andrea Cambiaso che sembra aver chiuso il suo ciclo con la Juventus.

Lo scorso gennaio avrebbe dovuto lasciare la Vecchia Signora per approdare in Premier League, al Manchester City. Da quel momento si sono susseguiti errori su errori, finendo nel mirino della critica. Il popolo, che lo stimava tanto, ora preferirebbe vederlo altrove.

In pochi mesi è davvero cambiato il mondo: un giocatore amato e considerato uno dei migliori della rosa è stato di fatto scaricato.

Andrea Cambiaso è un classe 2000 e ha ancora davanti a se i migliori anni della sua carriera. Serve però cambiare aria e rilanciarsi. Il Milan può essere davvero il posto giusto dove farlo: nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, che lo conosce davvero bene, potrebbe agire sia sulla destra che sulla sinistra. Un jolly perfetto per il Diavolo.

Cambiaso è sul taccuino del Milan da diversi anni e in caso ci fosse la possibilità lo accoglierebbe in rossonero subito. La Premier League, però, è il campionato dove ha più possibilità di approdare. Il Manchester City si è defilato, ma Tottenham Aston Villa e Nottingham sono pronti a presentare un’offerta alla Juventus