Gabbia ritrova il “maestro” Albiol: al Villarreal un momento chiave della sua carriera

Per il difensore rossonero la partita Milan-Pisa racchiude anche qualcosa di speciale, di fronte avrà un avversario a cui è legato: Albiol.

La scorsa stagione è stata molto negativa per il Milan e uno dei pochissimi a salvarsi è stato sicuramente Matteo Gabbia. In campo ha cercato di dare sempre il massimo e fuori è stato uno di quelli che ci ha sempre messo la faccia, parlando nel modo corretto quando veniva chiamato in causa dai media. Ha guadagnato tanto apprezzamento e rispetto da parte dei tifosi.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, il difensore rossonero sta avendo un ruolo importante nel progetto tecnico. È il perno centrale della difesa a tre nel modulo 3-5-2 e sta confermando il suo valore. Forse si parla poco di lui, è un giocatore meno da copertina rispetto ad altri maggiormente esaltati, però Gabbia sta mettendo in campo delle buone prestazioni e con un allenatore come Allegri può crescere tanto. Certamente il commissario tecnico Gennaro Gattuso lo sta tenendo d’occhio per la nazionale maggiore italiana.

Gabbia, Albiol e il Villarreal: un’esperienza importante

Venerdì il Milan affronta il Pisa a San Siro e per Gabbia non sarà una partita che conterrà anche qualcosa di “speciale”. Infatti, ritroverà da avversario Raul Albiol, un difensore che ha conosciuto bene quando ha giocato per 6 mesi in Spagna con la maglia del Villarreal.

Nel calciomercato estivo 2023 aveva lasciato la Serie A per la Liga con la formula del prestito secco. L’obiettivo di questo era trasferimento era permettergli di giocare con più continuità, fare esperienza e valutare la sua crescita una volta rientrato a Milano. Con il Villarreal ha messo assieme 13 presenze (11 da titolare e 2 da subentrato), poi il prestito è stato interrotto anticipatamente perché il Milan lo ha richiamato a gennaio, avendo un po’ di problemi di infortuni in difesa. Il club spagnolo ha accettato di lasciar partire Gabbia anticipatamente.

Il giocatore è tornato a Milano ed è apparso più maturo fin da subito, segnale che l’esperienza in Spagna gli aveva fatto bene. Al Villarreal aveva avuto modo di conoscere giocatori più esperti che lo hanno aiutato, uno di questi è proprio Albiol, che era rientrato in Spagna dopo l’avventura in Italia con la maglia del Napoli.

In una conferenza stampa di metà febbraio, alla vigilia di Milan-Rennes di Europa League, Gabbia aveva parlato così dei suoi mesi al Villarreal e dell’importanza di Albiol: “È stata la prima volta che sono andato in un altro Paese, che sono stato lontano da casa, che mi sono approcciato a un calcio diverso. È stato un cambiamento importante. Ho dovuto essere più spavaldo, imparare delle cose totalmente nuove che però mi hanno dato un po’ di fiducia. Ho giocato con più costanza e in maniera diversa, diverse cose mi hanno aiutato. Raul è uno di quei ragazzi che al Villarreal mi ha aiutato molto. Parlava in italiano, quindi soprattutto all’inizio era più facile parlare con lui. Abbiamo un bel rapporto, mi ha aiutato, mi ha dato dei consigli. È giusto citarlo, perché mi ha dato un aiuto in questo miglioramento“.

Certamente sarà un piacere per Gabbia riabbracciare Albiol venerdì sera a San Siro. Gli è grato per l’aiuto che gli ha dato nella sua crescita. Ha avuto un buon maestro e lui è stato un buon allievo.