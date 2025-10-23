Il mantra di Allegri che guida il Milan verso lo Scudetto

A Milanello ogni giorno inizia con la stessa frase: il mantra di Allegri per guidare il Milan verso lo Scudetto. Lo ripete senza mai stancarsi.

Il Milan viaggia a ritmo sostenuto e la vittoria contro la Fiorentina ha consolidato una convinzione che a Milanello ormai è di casa: la squadra c’è, mentalmente prima ancora che tecnicamente. Massimiliano Allegri ha riportato ordine, concretezza e fame, ingredienti che stanno costruendo una classifica da primi della classe. La prossima sfida con il Pisa, neopromosso e senza timori, servirà per confermare la maturità dei rossoneri. San Siro si prepara a un’altra prova di forza, con la possibilità di allungare sulle inseguitrici.

Dietro questo Milan ritrovato c’è una filosofia semplice, che il tecnico livornese ripete ogni giorno: concentrarsi solo sulla prossima partita. A Milanello nessuno parla apertamente di Scudetto, ma l’obiettivo è chiaro nella mente di tutti. Allegri ha fissato la rotta: «Pensiamo partita dopo partita, proviamo a vincerle tutte, e poi a marzo vedremo dove saremo». Questo è il suo mantra, che racconta anche il metodo dell’allenatore, fatto di pragmatismo e disciplina mentale. La gestione delle pressioni, in questo momento, è la vera forza del gruppo: niente trionfalismi, niente distrazioni, solo continuità.

La frase che racchiude il metodo Allegri

Anche la squadra ha sposato in pieno questa mentalità. Tomori, dopo il successo sulla Fiorentina, ha confermato a Mediaset: «Siamo contenti. Abbiamo fatto una buona partita, c’è un ambiente positivo, ma il mister ci dice sempre di concentrarci sulla prossima partita, ed è quello che stiamo facendo per restare al primo posto».

Un messaggio chiaro, condiviso da tutti i senatori e dai nuovi arrivati, che trovano in Allegri un punto di riferimento. L’obiettivo è costruire passo dopo passo la corsa verso il titolo, senza pensare troppo in avanti. Il Milan sa che il margine d’errore è minimo e ogni gara può indirizzare il campionato.

Il tecnico toscano, tornato in rossonero con l’ambizione di riportare stabilità dopo stagioni altalenanti, sta riuscendo a ricreare un’identità forte. L’unione del gruppo e la solidità difensiva sono le basi del suo progetto. A San Siro si respira fiducia, ma Allegri continua a tenere alta la soglia dell’attenzione. Per lui, lo Scudetto si costruisce in silenzio, con equilibrio e concentrazione quotidiana. La frase che ripete ai suoi non è uno slogan: è la filosofia che può portare il Milan a tornare sul tetto d’Italia.