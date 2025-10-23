Milan, il rientro stravolge gli equilibri: Allegri costretto a cambiare

Il Milan si prepara ad accogliere un importante rientro: Allegri potrebbe essere costretto a cambiare qualcosa a livello tattico

Un investimento importante, un infortunio sfortunato e tanta voglia di riscatto. Ardon Jashari non ha ancora potuto mostrare il proprio valore con la maglia del Milan, ma il club e lo staff tecnico credono fermamente nel suo potenziale. Arrivato in estate per 38,5 milioni di euro complessivi – di cui 33,5 milioni di base fissa e 5 milioni di bonus complessivi – il centrocampista svizzero classe 2002 si è subito fermato per una frattura al perone, rimediata alla vigilia della trasferta di Lecce il 28 agosto. Un colpo duro, ma non sufficiente a spegnere il suo entusiasmo.

Il percorso di recupero procede nel rispetto dei tempi previsti. Il Milan non vuole correre rischi e considera la salute del giocatore una priorità assoluta. Le ultime valutazioni parlano di un possibile rientro dopo la sosta, in occasione del derby del 23 novembre, quando Allegri potrebbe riaverlo insieme a Pulisic e Rabiot. L’obiettivo è restituire al gruppo un elemento in grado di alzare la qualità e l’intensità del reparto, senza forzature.

In che ruolo giocherà Jashari e al posto di chi

Nel frattempo, la squadra ha trovato un equilibrio solido. Fofana, Modric e Rabiot sono diventati i punti di riferimento in mezzo al campo, con Ricci che ha momentaneamente preso il posto dell’ex Juventus contro la Fiorentina con un’ottima resa.

Allegri non intende modificare un assetto che funziona, ma sa che l’inserimento di Jashari potrà offrire nuove soluzioni e dovrà per forza di cose valutare anche alcuni cambi (non solo a livello di uomini). Lo svizzero, abile nel gestire i ritmi e preciso in impostazione, è ideale come playmaker o mezzala sinistra. Potrebbe prendere il posto di Modric nei momenti di turnover o sostituire Fofana per affiancare il croato in una mediana a due.

Il futuro, però, resta dalla sua parte. Il Milan ha investito su Jashari per le sue prospettive, non solo per l’immediato. Se il rientro sarà graduale e accompagnato da buone prestazioni, Allegri potrà contare su un regista moderno, dinamico e intelligente, capace di dare continuità alla manovra e di aprire nuove opzioni tattiche. In una stagione lunga e impegnativa, la sua crescita potrà rivelarsi una delle chiavi per il Milan del futuro.