Milan, un’emoticon nel tweet fa sognare i tifosi su Lewandowski

Quando Luka Modric è arrivato al Milan, molti dubitavano della scelta. Il centrocampista croato, vicino ai 40 anni, veniva considerato troppo avanti con l’età per garantire continuità e rendimento ad alti livelli. Le prime partite, però, hanno subito smentito ogni perplessità ed è, ad oggi, il giocatore più importante per la squadra. Con lui i tifosi vivono un sogno, perché Modric è sempre stato un grande desiderio dei rossoneri, e ora ci hanno preso gusto. Nelle ultime settimane è spuntato il nome di Robert Lewandowski.

Il 37enne polacco ha la stessa scadenza contrattuale il prossimo giugno, con opzione di rinnovo a favore del Barcellona. Al momento non ci sta pensando ma è concentrato solo sul campo e a ritrovare la condizione migliore (è alle prese con qualche infortunio). Il direttore sportivo Igli Tare ha avuto un incontro esplorativo con Pini Zahavi, storico agente del bomber, e nulla più. Ma la speranza si è riaccesa in questi giorni grazie ad un semplicissimo tweet.

Il tweet che fa sognare i tifosi per Lewandowski al Milan

Un utente su Twitter ha pubblicato un tweet inventato attribuendo a Matteo Moretto un annuncio su Lewandowski al Milan il 3 febbraio. “E quindi alla fine, Robert Lewandowski ha scelto il Milan. Importante riduzione di stipendio, ma Igli Tare è stato molto convincente insieme a Zlatan Ibrahimovic per arrivare a siglare questo matrimonio”, il virgolettato assolutamente fantasioso riportato.

Moretto ha risposto al tweet con una semplice emoticon di Babbo Natale, scatenando commenti, like e condivisioni da parte dei tifosi rossoneri. Una risposta senza alcun tipo di contenuto né conferma, forse solo un modo per Matteo di prendere la cosa con ironia, ma sappiamo che sui social basta davvero poco per scatenare l’entusiasmo e le fantasie dei tifosi.

🎅🏻 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) October 21, 2025

Non è però di certo una fantasia il fatto che il Milan stia davvero ragionando su questa possibile operazione. L’affare Modric ha capovolto completamente la situazione: ora la società pensa più seriamente a opzioni di questo tipo, opportunità di mercato per alzare l’asticella come ha fatto con Modric. Se il Milan riuscisse davvero a unire il genio senza tempo di Modric con la fame di Lewandowski, la squadra troverebbe una combinazione di qualità ed esperienza difficilmente replicabile, pronta a lasciare il segno in Italia e in Europa.