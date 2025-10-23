Non rinnova con la Lazio, Tare lo porta al Milan: sgarbo a Lotito

Un calciatore biancoceleste potrebbe non rinnovare e decidere di lasciare Roma: Tare è pronto ad approfittarne.

La fase difensiva del Milan è migliorata in questa stagione e bisogna riconoscerlo. Massimiliano Allegri ha svolto un buon lavoro con la squadra che gli è stata messa a disposizione. Non ci sono più gli enormi buchi che si vedevano spesso nelle partite degli scorsi anni. Il gioco non è spumeggiante, però c’è un’organizzazione e c’è un gruppo che sta in campo con una logica.

Ve li ricordate Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic nella passata stagione? In questa sono difensori di ben altro livello. Assieme a Matteo Gabbia compongono una difesa abbastanza solida. Si è ben comportato anche Koni De Winter quando ha avuto l’occasione di andare in campo. Ridotto il minutaggio di David Odogu, giovane centrale difensivo arrivato nel finale della scorsa sessione estiva del calciomercato.

Calciomercato Milan, idea in Serie A per la difesa: le ultime news

In vista della finestra di gennaio, il Milan valuterà se intervenire per acquistare un difensore più esperto di Odogu. Prima di comprare il 19enne dal Wolfsburg, la società rossonera aveva provato a prendere giocatori ben più rodati. Molti ricorderanno i tentativi per Manuel Akanji (finito all’Inter) e Joe Gomez (restato a Liverpool).

Igli Tare e Geoffrey Moncada si confrontano costantemente con Massimiliano Allegri e, se sarà necessario, si muoveranno nel mercato invernale. Altrimenti, tutto verrà rinviato all’estate. Un nome che può diventare forte per la prossima stagione è quello di Mario Gila, 25enne spagnolo in forza alla Lazio.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027 e il club biancoceleste vorrebbe rinnovarlo, ma finora non ci sono stati passi in avanti. I colleghi di calciomercato.com spiegano che c’è stato un tentativo di intavolare una trattativa, offrendo uno stipendio più ricco di quello attuale da 500 mila euro netti annui, però non è arrivata una risposta positiva. In questo momento, lo scenario più probabile per il futuro è quello di una cessione.

La Lazio non può rischiare di perdere a parametro zero un difensore di valore come Gila, arrivato dal Real Madrid per circa 6 milioni di euro e una percentuale del 50% sul ricavato di una futura rivendita. Il Milan è in agguato anche l’Inter, che potrebbe essere in vantaggio grazie ai buoni rapporti con l’agente Alejandro Camano, lo stesso di Lautaro Martinez. Attenzione, come sempre, alle squadre della Premier League.