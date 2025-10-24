Comunicato ufficiale Milan, arriva la firma: contratto triennale

Il Milan ha ufficializzato la firma di un giovane talento del proprio settore giovanile: è il primo contratto da professionista

Il Milan sta lavorando in questo periodo ai contratti dei giocatori della prima squadra. Una priorità di queste ultime settimane è Fikayo Tomori, in scadenza nel 2027 e ritornato un punto fermo grazie al lavoro di Massimiliano Allegri. Situazione opposta per Mike Maignan, il cui contratto in scadenza non dovrebbe essere rinnovato: il portiere francese potrebbe lasciare il club a parametro zero al termine della stagione. Tra i giocatori sotto osservazione ci sono anche Alexis Saelemaekers, tornato dai prestiti a Bologna e Roma, e Christian Pulisic, il cui contratto prevede un rinnovo automatico fino al 2028. Il Milan può quindi mantenere una certa serenità sulle scadenze dei giocatori chiave. Nel frattempo, la società rossonera conferma il suo impegno nella valorizzazione dei giovani talenti.

Milan, il 2008 ha firmato: è ufficiale

Qualche giorno fa, Mattia Angelicchio ha siglato il suo primo contratto da professionista e a lui si è aggiunto oggi un altro importante elemento. Qualche giorno fa, infatti, il Milan ha ufficializzato la firma di Filippo Plazzotta, centrocampista classe 2008, ha firmato il primo contratto da professionista con il club rossonero.

Il ragazzo farà parte del Progetto Milan Futuro, iniziativa dedicata alla crescita dei giovani giocatori e alla loro integrazione nella squadra che milita in Serie D, guidata da Massimo Oddo. La firma di Plazzotta conferma la volontà della società di puntare sui talenti del vivaio per garantire continuità al futuro della squadra.

The pic of Filippo #Plazzotta’s signing with #ACMilan on his first professional contract. Deal until 2028 and completed by the agent Edoardo Colombo (GG11). #transfers pic.twitter.com/pBbynLprZd — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 22, 2025

Il vivaio rossonero resta un settore centrale nella strategia del club. Negli ultimi anni diversi giovani, come Bartesaghi e Camarda, hanno lasciato il settore giovanile per approdare a nuove esperienze professionali. Con la firma di Plazzotta, di Angelicchio e di altri che arriveranno nei prossimi mesi, il Milan dimostra di voler coltivare i propri talenti, molti dei quali sono entrati nel vivaio da bambini. Plazzotta quindi Il centrocampista classe 2008 continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, con l’obiettivo di sviluppare le proprie qualità tecniche e tattiche e prepararsi gradualmente al mondo professionistico. Un passo importante che conferma il club rossonero come una delle realtà italiane più attente allo sviluppo dei giovani.