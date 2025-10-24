Ha segnato in rovesciata e lo vuole il Milan: il capolavoro di Panichelli (VIDEO)

Un gol da urlo, una rovesciata perfetta: Joaquin Panichelli infiamma l’Europa e finisce nel mirino del Milan. Ecco il VIDEO del suo capolavoro.

Una rovesciata spettacolare in Conference League ha acceso i riflettori sul nome di Joaquin Panichelli, attaccante argentino dello Strasburgo che sta incantando la Ligue 1. Contro il Jagiellonia, il classe 2002 ha firmato un gol da copertina, girandosi in aria e spedendo la palla all’incrocio con una naturalezza disarmante. Un gesto tecnico che ha fatto il giro d’Europa e che non fa altro che aumentare l’attenzione di diversi top club, tra cui il Milan di Massimiliano Allegri, alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo se le cose con Santi Gimenez non dovessero andare per il meglio.

E anche ieri sera Panichelli l’ha fatto brutto pic.twitter.com/WpfJBqZEVv — Antonio (@p__antonio) October 24, 2025

Milan, chi è Panichelli e quanto costa

Il profilo di Panichelli è già finito nelle analisi di Giorgio Furlani e Igli Tare, che monitorano da settimane il mercato francese. Otto gol in undici partite, fisico da 1,90 metri, potenza e freddezza sotto porta: numeri e caratteristiche che lo rendono ideale per la Serie A.

Lo Strasburgo lo aveva acquistato per 16 milioni di euro dopo i 21 gol con il Mirandés nella seconda divisione spagnola, un investimento subito ripagato. Oggi, la sua valutazione è almeno raddoppiata, e la concorrenza aumenta giorno dopo giorno.

Panichelli ha un contratto fino al 2030 con il club francese, che fa parte del gruppo BlueCo, la stessa proprietà del Chelsea. Questo dettaglio non è secondario, perché il club londinese avrebbe una corsia preferenziale in caso di futura cessione. In Francia raccontano di un ragazzo ambizioso, concentrato solo sul campo ma consapevole del momento che sta vivendo. «Sogno di giocare ai massimi livelli e un giorno tornare al River Plate», ha dichiarato di recente, confermando l’orgoglio delle sue radici ma anche il desiderio di arrivare in alto.

Il Milan, intanto, valuta se affondare il colpo o attendere l’evoluzione della situazione. Allegri continuerà a puntare su Santiago Gimenez, ma l’argentino dello Strasburgo è diventato molto più di un nome su una lista. Il suo gol in rovesciata è un segnale forte, un messaggio al calcio europeo: Panichelli è pronto per il grande salto.