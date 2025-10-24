Loftus-Cheek via dal Milan, tre motivi per l’addio

Le ultimissime sul futuro del centrocampista inglese, alle prese con l’ennesimo infortunio. Ecco cosa sta accadendo

Ruben Loftus-Cheek salterà la sfida contro il Pisa di Alberto Gilardino. Il centrocampista inglese per la seconda gara consecutiva non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri. Il giocatore si è fermato alla vigilia del match con la Fiorentina.

Si è provato a recuperarlo già per la partita contro gli uomini di Stefano Pioli, ma è arrivato il forfait. Meglio non rischiarlo, era stato detto. Dai controlli svolti non risultavano lesioni, ma solo un affaticamento agli adduttori. Appariva dunque scontato una sua presenza contro il Pisa: nel provino svolto nella serata di ieri, però, non è arrivato il via libera.

Tra i tifosi, così, sta così emergendo più di un malumore. I social, d’altronde, sono lì presenti pronti a far notare quando le cose non vanno. E’ evidente che per Ruben Loftus-Cheek è stata una vera e propria beffa. Con l’infortunio di Rabiot, sarebbe toccato a lui tornare a giocare dall’inizio.

Per l’inglese, però, fin qui è stato un periodo positivo: Massimiliano Allegri lo ha rilanciato e anche partendo dalla panchina è riuscito a far bene. Le sue condizioni fisiche precarie, però, impongono più di una riflessione. Sulle qualità del giocatore (uniche) nessuno ha dubbi, ma possono non bastare.

Milan, la Juve sfida le inglesi per Loftus-Cheek

Il futuro dell’ex Chelsea è così davvero in dubbio. Il contratto, d’altronde, scade il 30 giugno 2027 ed è evidente che senza un rinnovo a breve, un addio il prossimo anno diventerebbe praticamente certo. Gennaio, dunque, potrebbe diventare il momento giusto per cederlo e monetizzare.

Loftus-Cheek, come detto, sta attraversando un momento positivo, nonostante quest’ultimo stop, tanto da essere convocato in Nazionale. In Inghilterra è tornato sotto la luce dei riflettori, grazie a Tuchel che stravede per lui. Tutto questo può favorire così una sua cessione.

Potrebbe davvero essere il momento giusto per fare plusvalenza e puntare su altro. Il Milan ci sta riflettendo e sa che una decisione va presa a breve. Ruben Loftus-Cheek piace tanto alla Juventus di Comolli, che è alla ricerca di un centrocampista, ma è l’Inghilterra la meta più probabile. In Premier League può avere davvero parecchio mercato: dal Nottingham all’Aston Villa, passando per il West Ham e il Tottenham, sono tante le squadre pronte a scommette sul giocatore.