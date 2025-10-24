Milan, altro ko in attacco: out contro il Pisa

Le ultimissime in vista della sfida contro la squadra Toscana di Alberto Gilardino. Il giocatore ha accusato dei problemi fisici

Altra assenza per il Milan. Massimiliano Allegri ha potuto esultare per il recupero di Christopher Nkunku che si accomoderà in panchina per la partita contro il Pisa, ma perde un attacco. Nella serata di ieri è arrivata la notizia del forfait di Ruben Loftus-Cheek alle prese con un affaticamento muscolare.

Il provino svolto in serata non è andato bene ed è dunque rimasto fuori dalla lista dei convocati. Stesso discorso per il giovane Balentien, che ha accusato dei problemi fisici. Sarà out e il Milan perde dunque un’alternativa in avanti.

Il calciatore era sceso in campo nei minuti finali del match contro la Fiorentina, facendo rifiatare Rafa Leao. Stavolta non sarà possibile. La panchina sarà quindi ancora più corta del solito. E’ vero che Nkunku sarà a disposizione, ma l’idea di Massimiliano Allegri è quella di mandare in campo Santiago Gimenez, lasciando fuori Athekame, con lo spostamento di Alexis Saelemaekers sulla destra.

Milan, continua l’emergenza: contro il Pisa si stringeranno i denti

Come detto, dunque, Ruben Loftus-Cheek e Balentien saranno out per la sfida di stasera contro il Pisa di Alberto Gilardino.

L’inglese e il giovanissimo attaccante si aggiungono così agli infortunati storici: Christian Pulisic e Adrien Rabiot stanno proseguendo nel loro lavoro di recupero, per essere al 100% contro l’Inter al rientro dalla nuova pausa che ci sarà a metà novembre.

Può tornare prima, ma dovrà poi ritrovare una forma fisica accettabile, Ardon Jashari. Con tre assenze, la mediana è dunque in forte emergenza e le scelte sono obbligate (Luka Modric, Samuele Ricci e Youssouf Fofana). Dovrebbe rivedersi a breve anche Estupinan, che contro il Pisa, però lascerà ancora spazio a Davide Bartesaghi.

Dietro, invece, non ci sono problemi, ma Massimiliano Allegri è intenzionato a dare un’occasione all’ex Genoa, De Winter, tenendo fuori Fikayo Tomori. A completare il reparto, davanti a Mike Maignan, ecco Gabbia e Pavlovic.