Milan, incredibile in diretta Sky: prendono in giro Gimenez

Marianella su Sky Sport ha fatto una battuta su Gimenez facendo riferimento a quanto successo contro la Fiorentina.

Santiago Gimenez torna titolare del Milan nella partita contro il Pisa, un’occasione che deve sfruttare per tornare a fare gol. In questa stagione non ha mai segnato in Serie A, l’unica rete l’ha realizzata in Coppa Italia. È importante sbloccarsi.

Contro la Fiorentina è subentrato dalla panchina e ha avuto un’ottimo impatto sulla partita. Proprio il nazionale messicano ha conquistato il discusso calcio di rigore che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di vincere. Un episodio che gli ha attirato tante critiche per aver esagerato nel simulare di aver subito un colpo particolarmente grave al volto da Fabiano Parisi.

Marianella punge Santi Gimenez prima di Milan-Pisa

Il noto giornalista Massimo Marianella, intervenuto nel pre-partita di Milan-Pisa su Sky Sport, ha fatto una battuta riguardante il numero 7 rossonero: “Sono contento che giochi Gimenez, sono un suo estimatore. Sono contento che si sia ripreso da quella botta tremenda che aveva preso contro la Fiorentina. È sano e sono contento che sia in campo“.

Marianella fa riferimento a quanto successo nello scorso match di Serie A, ovviamente. Ormai quello è il passato, ora è importante che Gimenez giochi bene Milan-Pisa e riesca a fare gol. Contro la squadra di Alberto Gilardino, chiaramente da non sottovalutare, ha una chance per interrompere il digiuno nel campionato italiano. L’ultima volta che ha timbrato il cartellino in Serie A era il 9 maggio 2025: Milan-Bologna 3-1, doppietta del messicano.