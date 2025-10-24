Pagelle Milan Pisa 2-2: i voti ai giocatori rossoneri: Leao illude, Athekame evita il KO

Serie A, Milan-Pisa: cronaca, risultato e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 8 del campionato 2025/2026.

La vittoria contro la Fiorentina aveva dato il primato in classifica al Milan, ma Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia è stato netto: “Abbiamo 16 punti, non bastano neanche per la salvezza“. Una battuta per dire che ancora non è stato fatto niente, c’è tanto lavoro da fare per migliorare e arrivare a marzo in corsa per l’obiettivo minimo stagionale (la qualificazione in Champions League) e magari anche per qualcosa di più (lo Scudetto). Stasera a San Siro c’era il Pisa, neopromosso allenato dall’ex rossonero Alberto Gilardino. Avversario da non sottovalutare, la Cremonese ha già fatto uno scherzo al Diavolo nella prima giornata di Serie A. Risultato finale 2-2, 2 punti buttati.

Serie A, Milan-Pisa: la cronaca del primo tempo

Primi minuti nei quali il Diavolo cerca di fare la partita. Al 7′ GOL DI RAFA LEAO! Il portoghese parte dalla fascia sinistra e si accentra, appena fuori dal vertice dell’area lascia partire un tiro di destro che trafigge Semper. Il controllo VAR sulla posizione di Pavlovic non ravvisa alcun fuorigioco, rete confermata. Milan-Pisa 1-0.

A San Siro una partita non bellissima, Allegri ha al vice Landucci ha detto “Siamo mosci” (fonte: Sky Sport). Al 17′ Bonfanti prova una difficile conclusione mancina dall’interno dell’area, palla alta. Al 21′ Saelemaekers serve bene Leao, che dentro l’area calcia col destro trovando Canestrelli a deviare il pallone in corner. Bartesaghi è rimasto a terra dopo un duro intervento di Aebischer, deve entrare lo staff del Milan per delle cure. Il terzino rossonero zoppica, però poi torna in campo.

Al 24′ schema del Milan su calcio di punizione, Bartesaghi arriva al tiro mancino da ottima posizione, ma calcia troppo centralmente e favorisce la parata di Semper. Al 31′ ammonito Aebischer per fallo netto su Leao. Al 38′ cross forte di Bartesaghi, Bonfanti nel cercare di respingerla rischia quasi l’autogol. Al 40′ ottima palla filtrante di Modric per Gimenez, che fa la sponda per Fofana, il cui tiro da posizione invitante è debole e viene parato facilmente da Semper.

Al 42′ Modric si mette in proprio e va al tiro di destro da fuori area, palla alta. Dopo un minuto di recupero, il primo tempo di Milan-Pisa termina 1-0.

Milan-Pisa: il racconto del secondo tempo

Gilardino toglie Bonfanti ed Albiol, dentro Cuadrado e Calabresi. Il Pisa inizia forte, al 46′ tiro di Tramoni da posizione favorevole, palla alta. Un minuto dopo Gabbia non calcia bene la palla nel cercare di respingere un cross avversario, colpisce Ricci e poi è Maignan a sventare ogni minaccia prendendo possesso della sfera.

Ottimo spunto di Bartesaghi, cross basso per Gimenez, che anticipa il difensore avversario ma non centra la porta. Al 57′ l’arbitro fischia un calcio di rigore per il Pisa: tocco di braccio di De Winter sul tiro di Cuadrado. I rossoneri protestano, ma dalla sala VAR arriva la conferma della decisione di Zufferli. Al 60′ CUADRADO GOL: DAGLI 11 METRI NON SBAGLIA. Milan-Pisa 1-1.

Al 61′ Saelemaekers si libera al tiro si sinistro, ma non inquadra la porta. Al 64′ clamorosa occasione fallita da Leao: dopo un tacco fenomenale di Fofana, il portoghese può calciare a botta sicura davanti a Semper e manda il pallone sulla traversa. Al 70′ occasione per Gabbia, che su corner non colpisce al meglio di testa da buona posizione. Poco dopo super tiro di Saelemaekers dalla distanza, parata fantastica di Semper. Vural e Moreo rimpiazzano Tramoni e Meister.

Al 76′ dentro Athekame e Nkunku per Bartesaghi e Gimenez. Al 78′ assist perfetto di Leao per Nkunku, che dentro l’area ci mette troppo a calciare di sinistro e trova Canestrelli provvidenziale nell’ostacolarlo, evitando il potenziale gol dell’ex Chelsea. Milan-Pisa sempre 1-1. Ammonito Athekame. All’86’ GOL DI NZOLA, davanti a Maignan non sbaglia: Milan-Pisa 1-2. Al 90′ girata debole di Leao, Semper blocca senza affanni. L’arbitro Zufferli concede 6 minuti di recupero.

Al 3′ minuto di recupero GOL DI ATHEKAME: tiro dalla distanza dello svizzero, Semper battuto. Nel 9° minuto di recupero grande occasione per Saelemaekers, fa tutto bene tranne il tiro, calcia incredibilmente fuori. Milan-Pisa 2-2 a San Siro.

Voti e pagelle della squadra di Allegri