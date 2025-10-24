Theo Hernandez o Serginho, i tifosi del Milan hanno scelto: vittoria a sorpresa (FOTO)

I rossoneri si infiammano sui social: Theo Hernandez o Serginho? Il risultato finale del sondaggio sorprende anche i più nostalgici.

Theo Hernandez ha lasciato il Milan a giugno dopo tanto tempo. Ad un solo anno dalla scadenza, la società, con Giorgio Furlani in primis, aveva deciso che il francese non doveva più restare. Prima la trattativa con l’Atletico Madrid, con il quale però non si è arrivati ad un accordo, poi quella con l’Al-Hilal: oltre 20 milioni nelle casse dei rossoneri per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Un buon affare per il Milan, che ha deciso di sostituirlo con Pervis Estupinan dal Brighton.

Theo Hernandez è stato un elemento molto importante per la storia recente del Milan, ma le ultime stagioni negative hanno creato un po’ di malumore fra i tifosi. C’è infatti anche chi ha condiviso la scelta di Furlani di mandarlo via; al contrario, ci sono ancora tanti legatissimi a lui. Per anni è stato messo a confronto con Paolo Maldini, anche per via del ruolo oltre che per il loro straordinario rapporto, ma il confronto più idoneo è invece con Serginho.

Serginho o Theo Hernandez, chi è il migliore: la scelta dei tifosi

Sulla nostra pagina Facebook, abbiamo chiesto ai nostri lettori chi preferiscono fra i due. A grande sorpresa, ci sono tantissimi commenti in favore di Serginho. I tifosi apprezzano la sua attitudine: magari avrà avuto anche meno qualità del francese, ma il suo attaccamento alla maglia e l’impegno massimo lo portano ad essere preferito a Theo.

Che poi Serginho è stato uno dei migliori esterni della storia, anche se spesso è ancora molto sottovalutato. Eppure ha giocato da protagonista in un Milan straordinario, pieno zeppo di talento e di campioni. E lui ci è stato benissimo, e con un ruolo molto importante. Preferirlo a Theo Hernandez non è assolutamente strano, anzi. Il francese ha avuto anni straordinari, con un rendimento altissimo, oltre a diventare un simbolo della storia recente rossonera. Ma poi le sue prestazioni hanno subito un brusco calo, nella qualità così come nella continuità, elementi imprescindibili per essere considerato un campione a tutti gli effetti oltre ai titoli.