Da quanto tempo Maignan non para un rigore: l’ultimo risale a più di un anno fa

Da quanto tempo Maignan non para un rigore con il Milan. Dopo quello col Napoli, ieri non è riuscito a neutralizzare il tentativo di Cuadrado

Come contro il Napoli, il Milan ha subito contro un altro rigore contro il Pisa. E anche in questo caso, come con Kevin De Bruyne, è arrivato un gol. Stavolta a segnare è Juan Cuadrado, ed è stato un gol molto importante perché ha permesso ai neopromossi di prendere coraggio e di andare in avanti alla ricerca di un’altra rete. Che poi è arrivata con Nzola grazie ad uno svarione difensivo dei rossoneri. Nemmeno stavolta quindi Maignan è riuscito a neutralizzare un rigore. Ed è una situazione che i tifosi sottolineano spesso.

In effetti, pochi anni fa, il portiere francese si poteva considerare un para rigori: aveva neutralizzato i tentativi di giocatori come Salah, Depay, Kvaratskhelia (decisivo per la vittoria al quarto di finale di Champions League) ed era molto difficile da superare. Nell’ultimo periodo, invece, sembra aver perso questa capacità: non a caso, il suo ultimo rigore neutralizzato con la maglia del Milan risale ad oltre un anno fa.

L’ultimo rigore parato da Maignan con Milan e Nazionale

L’ultima volta che Maignan ha parato un rigore era infatti il 6 ottobre 2024, quindi più di un anno fa. Riuscì a pararlo a Moise Kean in un Fiorentina-Milan, vinto poi dai viola con il risultato di due a uno (quel famoso match dei due calci di rigore sbagliati dal Milan con Theo Hernandez e Abraham).

Se invece vogliamo ampliare il discorso anche alla Nazionale, l’ultimo rigore parato da Maignan è di marzo scorso: lo ha parato a Kramaric nel match fra Francia e Croazia. Cosa gli è successo quindi? In generale, le prestazioni del portiere francese sono andate in calando nelle ultime stagioni. Attenzione, è comunque un giocatore molto importante e un estremo difensore di livello altissimo (non a caso, lo scorso giugno lo voleva il Chelsea), ma sembra aver perso un po’ della sua efficacia. E questo aspetto dei calci di rigore è solo una conferma.

Maignan, il punto sul rinnovo

Il Milan ha deciso di non rinnovare il contratto di Maignan, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Non c’è alcun tipo di influenza nelle sue prestazioni perché Mike è un professionista esemplare da sempre e ha promesso profondo impegno fino alla fine dell’accordo. Ma l’estate prossima, a meno di clamorosi colpi di scena, ci sarà il doloroso addio, dopo tanti anni di grandi traguardi. Giorgio Furlani ha cambiato le carte in tavola: era stato raggiunto un accordo, poi qualcosa è cambiato, e questo non è piaciuto al portiere francese. Che a giugno è stato vicinissimo al Chelsea. La Premier League è ancora la destinazione più probabile per il suo futuro.