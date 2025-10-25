Il Milan ha un problema serio: deve intervenire la società

I rossoneri contro il Pisa hanno messo in luce un problema piuttosto evidente: per risolverlo però serve l’intervento della società

Un brutto passo falso per il Milan nella serata di ieri contro il Pisa a San Siro. Quella che doveva essere una vittoria facile e scontata, è invece diventata un quasi sconfitta. A pochissimi minuti dalla fine, i rossoneri di Allegri erano sotto di un gol dopo che avevano trovato il fortunoso vantaggio con Rafael Leao nei primi dieci minuti. Il pareggio di Cuadrado su rigore e la rete di Nzola hanno rischiato di dare zero punti al Milan, che invece se l’è cavata con il tiro della domenica di Athekame nei secondi finali. E se Alexis Saelemaekers non sbaglia di pochi centimetri, il Milan l’avrebbe addirittura vinta.

I rossoneri pagano una gestione della partita scellerata dopo il vantaggio: contro un avversario in grande difficoltà e tre volte inferiore sotto tutti i punti di vista, Allegri ha imposto alla squadra di chiudersi in difesa per evitare di prendere gol. Un atteggiamento passivo che nel calcio di oggi non paga mai: il Pisa ha preso coraggio, si è spinto in avanti e ha trovato anche due reti. Si è rivisto il solito Max, quello dei disastri alla Juventus nell’ultimo ciclo. E speriamo di non rivederlo più al Milan. Ma per i tifosi c’è un altro problema e deve risolverlo la società.

Milan, problema in attacco: Tare deve intervenire

Per i tifosi del Milan, il vero problema è l’attaccante: non si parla degli errori di Allegri, nella gestione della gara ma anche dei cambi (perché far uscire Bartesaghi, fino ad allora il migliore in campo?), ma degli zero gol in otto partite di Santiago Gimenez. Eppure, il messicano, che gioca molto per la squadra, non ha quasi mai palloni utili e giocabili in area di rigore: ed è un problema facilmente prevedibile dopo quanto successo alla Juve con Vlahovic.

Sta ad Allegri mettere Gimenez nelle migliori condizioni, ma è complicato per quelli che sono i suoi principi di gioco. Ecco quindi che deve intervenire la società: Igli Tare deve intervenire a gennaio per trovare un attaccante che possa essere più adatto a ciò che vuole l’allenatore dai suoi centravanti. Chiaramente, per farlo c’è bisogno di cedere, e allora non è da escludere che, se queste difficoltà dell’ex Feyenoord dovessero continuare, il direttore sportivo possa provare a spiazzarlo altrove e con quei soldi investire su un altro centravanti: Vlahovic in scadenza con la Juventus e Dovbyk in uscita con la Roma i nomi più caldi, ma potrebbero esserci delle sorprese.