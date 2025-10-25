Milan, perché il rientro di Jashari sarà importante per Allegri

Il rientro del centrocampista svizzero sembra sempre più vicino: sarà una risorsa preziosa per Allegri, che dovrà fare alcune valutazioni.

Ardon Jashari è stato protagonista di una lunga telenovela durante la scorsa sessione estiva del calciomercato. Il Milan ci ha messo oltre un mese prima di riuscire a ottenere il sì del Club Brugge, una tempistica ancora più lunga di quella che fu necessaria per prendere Charles De Ketelaere dalla medesima squadra nel 2022.

La società rossonera ha fatto un investimento di circa 34 milioni di euro fissi più altri 3-4 di bonus. Il Brugge è stato un osso duro: non avendo la necessità di vendere, ha fissato dall’inizio un prezzo di 40 milioni di euro e non ha accettato tutte le prime offerte arrivate da Milano. Ha accettato solo l’ultimissimo rilancio, anche perché Jashari ha spinto per questo trasferimento e la dirigenza belga alla fine ha ceduto. Una cessione a peso d’oro, visto che solo un anno prima aveva speso circa 6 milioni di euro per comprarlo.

Milan, Jashari: quando tornerà a disposizione

Arrivare al Milan dopo un investimento così grande comporta sempre pressioni e aspettative. Più di qualcuno aveva espresso dubbi sull’entità della spesa fatta dalla società per comprare un giocatore reduce da un’annata positiva in Belgio. L’insistenza nel volerlo portare in Italia ha sorpreso e solo il tempo dirà se è stata la scelta giusta. Purtroppo, finora Jashari non ha potuto dimostrare ancora niente.

Il 28 agosto ha subito una frattura composta del perone destro in seguito a uno scontro con Santiago Gimenez e purtroppo i tempi di recupero da questo tipo di infortunio non sono brevi. Ma oggi tramite il suo profilo ufficiale Instagram ha fatto intendere che il rientro è sempre più vicino: ha pubblicato la foto delle sue scarpe da calcio a Milanello, accompagnata dall’immagine di una clessidra.

Non è escluso che Jashari possa essere a disposizione di Allegri per Parma-Milan di sabato 8 novembre; magari per andare in panchina e riassaporare da vicino il clima, ma dipenderà tutto dell’evoluzione delle sue condizioni fisiche. Lo staff rossonero non vuole fare forzature. Se il giocatore non potrà essere convocato per la trasferta in Emilia, rientrerà dopo la sosta nazionali. Il 23 novembre c’è il derby Inter-Milan, per quell’occasione sarà certamente convocabile.

Il ruolo e l’importanza del centrocampista svizzero

Quando sarà pronto per rientrare e giocare, sarà interessante capire come lo considererà Allegri. Prima dell’infortunio, sembrava ritenerlo un vice di Luka Modric, stessa cosa accaduta anche a Samuele Ricci. Una scelta che aveva fatto un po’ storcere il naso, dato che lo svizzero è più una mezzala. Ovviamente, essendo giovane, può ancora imparare tantissime cose e adattarsi anche a fare qualcosa di diverso.

In ogni caso, Jashari è un calciatore di grande qualità, gli piace verticalizzare e ha un’ottima lettura delle azioni. È uno molto dinamico e aggressivo campo, tornerà certamente utile ad Allegri. In questo momento è Modric la fonte di gioco del Milan e non bisogna escludere che il croato possa avere qualche momento di calo, con la necessità di essere sostituito con un calciatore in grado di dare geometrie a centrocampo. Da non scartare neppure che, in determinate situazioni, si possa giocare con il doppio “play”. Forse non è una soluzione molto allegriana, però possono esserci partite nelle quali tale opzione può essere considerata.