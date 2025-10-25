@ML – Bartesaghi, il nuovo Bastoni che nasce attaccante: retroscena

Lunga intervista a Vincenzo Matrone. Il giornalista che conosce molto bene il giocatore italiano ci svela alcuni aneddoti

Alla scoperta di Davide Bartesaghi. MilanLive.it ha intervista Vincenzo Matrone che tanto bene conosce il giocatore italiano, diventato titolare con l’infortunio di Estupinan.

Anche ieri, così è partito dal primo minuto, ma poi è stato sostituito: “Magari aveva speso tanto e Allegri ha pensato di mettere un giocatore di piede opposto. Non è certo un cambio punitivo…”.

“Bartesaghi è un 2005 quasi finto, visto che è nato il 29 dicembre (sorride, ndr.). E’ alto 1.93 e ho già detto al padre che quando lo vedo lo devo ‘cazziare’. O forse cazzio Allegri, ora ci penso… (sorride, ndr.). Gli ho scritto che deve stare dentro l’area e deve segnare di testa e di prepotenza”. Ha affermato subito il collega.

“Spero possa diventare un terzino/uomo di fascia del Milan per i prossimi 20 anni. Nell’anno sfortunato del Milan Futuro, ha avuto la fortuna di fare il centrale di difesa e questo lo ha portato a migliorare in marcatura. E’ migliorato molto nell’uno contro uno, ha un calcio importante e ieri ci hanno provato a farlo tirare”.

“Ha un buon cross e un grande fisico e stravedo per lui – prosegue Matrone -. Ricordo quando si diceva che il Milan non aveva una buona società perché non aveva preso Brown. Poi abbiamo preso un giocatore, spendendo molti soldi, che secondo me non è più forte di Bartesaghi. Purtroppo in Italia si guarda sempre la culla del vicino e non la propria. Bartesaghi ha una famiglia importante, che lo segue sempre. Sono presenti e hanno quei sani principi, come quelli di Matteo Gabbia, che fanno la differenza. E’ fondamentale quando un giocatore diventa professionista”.

Il futuro di Bartesaghi: parla Vincenzo Matrone

Vincenzo Matrone parla così del ruolo di Bartedaghi: “Può avere un futuro alla Bastoni? Quando sei un 2005 puoi fare tutti i ruoli. Ricordiamo che lui fa i primi passi all’Atalanta, poi va al Milan dove fa l’attaccante prima di andare sulla fascia. Gullit faceva il libero quando è stato acquistato… Con la forza mentale e il fisico puoi fare tutti i ruoli. E’ un discorso che faccio ovviamente anche per Leao, ma deve mettersi in discussione. Tornando a Bartesaghi, lo vedo molto Bastoni.

Matrone poi dà un suggerimento al giocatore: “Non deve avere la sindrome di ‘De Sciglio’, spero che il mister non si arrabbi quando sentirà queste parole (sorride, ndr.), ma voglio dire che non deve essere troppo bravo ragazzo, deve avere la cattiveria del difensore”.

Allegri stravede per Bartesaghi e lo ha suggerito a Gattuso – “Io avevo scritto un messaggio al mister dicendogli di guardare sia Davide che Gabbia. Bartesaghi deve continuare così. Tre ore di allenamento con la squadra non bastano: ragazzi come lui devono restare a Milanello e fare altri lavori. Se non nasci Maradona, deve fare qualcosa in più”.

Bartesaghi sulle orme di Gabbia – “Quando parlai con papà Bartesaghi mi disse che stava a casa con loro. Non è una stupidata, lo voglio sottolineare perché avere la famiglia che ti accompagna, ti può evitare brutte serate, ecc… Entrambi hanno famiglie che gli ricordano che sono dei ragazzi…”

“L’anno scorso quando ha firmato il rinnovo – conclude Matrone – era contento come un bambino. Spero continui a rimanere un ragazzo serio. So che lo sta cercando l’Arsenal e ha richieste importanti”.