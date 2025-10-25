Più nero che rosso – Ora Gimenez è un problema: Allegri può risolverlo così

Continua a restare a secco di gol in campionato il centravanti messicano: è un problema grande per Allegri.

Dopo essere partito dalla panchina nella partita contro la Fiorentina, Santiago Gimenez è tornato titolare e Milan-Pisa sembrava l’occasione giusta per timbrare il cartellino anche in Serie A. Purtroppo, non è successo.

L’unico gol stagionale del nazionale messicano è quello realizzato in Coppa Italia contro il Lecce, mentre l’ultimo segnato in campionato risale al 9 maggio scorso, quando fece doppietta nella vittoria 3-1 contro il Bologna a San Siro. Il digiuno va avanti e quanto successo contro il Pisa ha un po’ sorpreso, perché la prestazione del numero 7 rossonero è stata sostanzialmente anonima. Ci si aspettava qualcosa di diverso, al netto del fatto che in generale la squadra di Massimiliano Allegri non ha affatto brillato.

Santi Gimenez sotto esame al Milan

L’ex Feyenoord si è visto poco nella partita di venerdì sera a San Siro. Un po’ per colpa dei compagni, che non lo hanno sempre servito bene, e un po’ anche per colpa sua. Giocare fuori dall’area non è la sua qualità principale, è un attaccante d’area che va rifornito adeguatamente, cosa che non è granché successa in Milan-Pisa. Lui comunque poteva fare meglio in alcune situazioni

I numeri di Sofascore dicono: 20 palloni toccati, 6 persi, 0 dribbling riusciti su 3 provati, 1 solo tiro tentato (0 in porta), 1 passaggio chiave, 8 passaggi riusciti su 10, 1 contrasto vinto su 1 affrontato, 1 duello vinto su 5. Non è stato messo nella condizione migliore per fare gol, ma neppure lui è stato bravo a crearsi i presupposti per sbloccarsi in Serie A. In 8 presenze in campionato 0 gol. Contando anche la Coppa Italia, un totale di 1 gol in 10 partite, troppo poco.

Allegri lo ha sostituito con Christopher Nkunku durante Milan-Pisa e non si può dire che l’ex Chelsea abbia fatto faville: ha sciupato una grandissima occasione davanti a Semper e per il resto è stato abbastanza evanescente. Martedì c’è Atalanta-Milan e sarà interessante vedere se Gimenez verrà nuovamente confermato titolare. L’alternativa è il già citato Nkunku, dato che Christian Pulisic non potrà essere della partita.

Il nazionale americano dovrebbe tornare dopo la sosta, per il derby contro l’Inter del 23 novembre. Nel frattempo ci sono Atalanta e Parma da affrontare e Gimenez deve sfruttare queste partite al meglio, perché Pulisic al rientro sarà certamente titolare e di conseguenza il messicano rischia di diventare una riserva fissa. Nei piani di Allegri la coppia d’attacco titolare dovrebbe essere Pulisic-Leao. El Bebote potrebbe finire a lottare con Nkunku per essere il primo ricambio. Se non si sbloccherà e non convincerà il Milan, a gennaio rischia anche di essere essere messo sul mercato e di venire sostituito con un altro centravanti.

Vero che l’ex Feyenoord ha voluto fortemente rimanere e vuole indossare la maglia rossonera fino a fine stagione, però è fondamentale cambiare marcia. Al più presto. Non mancano le critiche e le bocciature di tifosi e media, ma questo non lo deve condizionare: deve essere concentrato e rispondere sul campo.