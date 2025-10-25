Home » Milan News » Rafael Leao ha un fratello calciatore: gol decisivo con lo Sporting Lisbona (VIDEO)

Rafael Leao ha un fratello calciatore: gol decisivo con lo Sporting Lisbona (VIDEO)

di

Chi è Paulo Simao, il fratello più piccolo di Leao, decisivo in settimana con un gol con lo Sporting Lisbona in Youth League

Leao e il giovane fratello
Il giovane fratello di Leao (LaPresse) – MilanLive.it

Non è un giorno felice per Rafael Leao, che non è riuscito con il suo Milan a battere in casa il Pisa. Eppure, era riuscito a segnare ancora dopo la doppietta contro la Fiorentina della scorsa settimana. Un gol fortunoso perché era un cross che invece si è infilato nella porta di Semper, ma è pur sempre un gol, il terzo della sua stagione e in due partite consecutive. Ma non è bastato per vincere: alla fine il Pisa, con le rete di Cuadrado e di Nzola, è riuscito a tornare a casa con un punto ed era ad un passo dal colpo grosso se non fosse stato per il tiro della domenica di Athekame.

Ma è stata comunque una bella settimana per Leao dal punto di vista personale, anche per quello che è successo in mezzo: mentre lui era a Milanello a preparare la gara coi neopromossi, suo fratello più piccolo giocava in Youth League con lo Sporting Lisbona e segnava un gol vittoria contro il Marsiglia.

Chi è Paulo Simao, il fratello minore di Leao

Un altro Leao allo Sporting Lisbona, anche se il cognome è diverso. I portoghesi, infatti, in estate hanno acquistato Paulo Simao, fratello minore di Rafael Leao. Il centrocampista portoghese, 17 anni, è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e ha firmato da poco il suo primo contratto con i biancoverdi. Nei giorni scorsi, una grande gioia: un gol di testa che ha regalato la vittoria alla sua squadra in Youth League contro il Marsiglia.

Leao si tocca l'orecchio
Il giovane fratello di Leao (ANSA) – MilanLive.it

Paulo Jorge da Conceição Simão, nato ad Almada, è fratellastro dell’attaccante del Milan e condivide con lui la stessa madre. Dopo aver mosso i primi passi all’Amora FC, ha proseguito la sua crescita nel Cova da Piedade, dove ha messo in mostra grande qualità e anche personalità. Nel 2024-25 ha collezionato 15 presenze e 2 gol nella seconda divisione giovanile portoghese, attirando l’attenzione degli osservatori dello Sporting.

Paulo Simao segue le orme di Rafael Leao, che nello stesso centro sportivo compì la propria formazione dal 2008 al 2017, prima di debuttare in prima squadra e poi proseguire la carriera in Francia al Lille e poi al Milan. L’obiettivo del giovane è chiaro: crescere tecnicamente e fisicamente in un ambiente che negli anni ha prodotto talenti come Cristiano Ronaldo, Nani e João Mário. Lo Sporting continua così a investire sui giovani portoghesi, con l’ambizione di costruire in casa i protagonisti del futuro.

Gestione cookie