Rafael Leao ha un fratello calciatore: gol decisivo con lo Sporting Lisbona (VIDEO)

Chi è Paulo Simao, il fratello più piccolo di Leao, decisivo in settimana con un gol con lo Sporting Lisbona in Youth League

Non è un giorno felice per Rafael Leao, che non è riuscito con il suo Milan a battere in casa il Pisa. Eppure, era riuscito a segnare ancora dopo la doppietta contro la Fiorentina della scorsa settimana. Un gol fortunoso perché era un cross che invece si è infilato nella porta di Semper, ma è pur sempre un gol, il terzo della sua stagione e in due partite consecutive. Ma non è bastato per vincere: alla fine il Pisa, con le rete di Cuadrado e di Nzola, è riuscito a tornare a casa con un punto ed era ad un passo dal colpo grosso se non fosse stato per il tiro della domenica di Athekame.

Ma è stata comunque una bella settimana per Leao dal punto di vista personale, anche per quello che è successo in mezzo: mentre lui era a Milanello a preparare la gara coi neopromossi, suo fratello più piccolo giocava in Youth League con lo Sporting Lisbona e segnava un gol vittoria contro il Marsiglia.

Chi è Paulo Simao, il fratello minore di Leao

Un altro Leao allo Sporting Lisbona, anche se il cognome è diverso. I portoghesi, infatti, in estate hanno acquistato Paulo Simao, fratello minore di Rafael Leao. Il centrocampista portoghese, 17 anni, è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e ha firmato da poco il suo primo contratto con i biancoverdi. Nei giorni scorsi, una grande gioia: un gol di testa che ha regalato la vittoria alla sua squadra in Youth League contro il Marsiglia.

Paulo Jorge da Conceição Simão, nato ad Almada, è fratellastro dell’attaccante del Milan e condivide con lui la stessa madre. Dopo aver mosso i primi passi all’Amora FC, ha proseguito la sua crescita nel Cova da Piedade, dove ha messo in mostra grande qualità e anche personalità. Nel 2024-25 ha collezionato 15 presenze e 2 gol nella seconda divisione giovanile portoghese, attirando l’attenzione degli osservatori dello Sporting.

Sabias que Paulo Simão, que deu a vitória ao Sporting na Youth League, é irmão de Rafael Leão? 🤔 pic.twitter.com/BgFX8tfCZF — 78 (@setentaeoito_) October 22, 2025

Paulo Simao segue le orme di Rafael Leao, che nello stesso centro sportivo compì la propria formazione dal 2008 al 2017, prima di debuttare in prima squadra e poi proseguire la carriera in Francia al Lille e poi al Milan. L’obiettivo del giovane è chiaro: crescere tecnicamente e fisicamente in un ambiente che negli anni ha prodotto talenti come Cristiano Ronaldo, Nani e João Mário. Lo Sporting continua così a investire sui giovani portoghesi, con l’ambizione di costruire in casa i protagonisti del futuro.