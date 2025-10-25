Il club rossonero guarda anche in Italia per rinforzarsi nel 2026: c’è un laterale destro monitorato con interesse da Tare e Moncada.

Mancano più di due mesi alla finestra invernale del calciomercato ed è un po’ presto per dire con certezza cosa farà il Milan. Ma si può immaginare in quali ruolo interverrà, nel caso in cui fosse necessario.

Ad esempio, nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri bisogna capire se Zachary Athekame può essere una valida alternativa ad Alexis Saelemaekers. Lo svizzero classe 2004 ha collezionato 4 presenze finora tra Serie A e Coppa Italia. Troppo poco per esprimere giudizi su un giovane proveniente dalla Svizzera, serve tempo per capire meglio il suo potenziale. Igli Tare ha speso buone parole nei suoi confronti prima di Milan-Fiorentina, partita nella quale ha giocato titolare ed è stato sostituito nel secondo tempo, anche perché ammonito. Prestazione da 5,5-6.

Calciomercato Milan, nuovo esterno: occhi in Italia

Se Athekame non dovesse convincere Allegri, la società potrebbe intervenire sul mercato per prendere un altro vice Saelemaekers. Sono già circolati alcuni nomi in queste settimane: ad esempio, Arnau Martinez del Girona e Juanlu Sanches del Siviglia. Entrambi erano stati accostati al Milan anche durante la sessione estiva.

Un altro profilo che Igli Tare e Geoffrey Moncada stanno tenendo d’occhio è Brooke Norton-Cuffy. Il 21enne inglese gioca nel Genoa, che lo ha prelevato dall’Arsenal per circa 2 milioni di euro nel mercato estivo 2024. Dopo mesi nei quali ha visto poco il campo, dalla partita contro la Lazio del 23 aprile scorso è diventato titolare fisso della fascia destra. In questa stagione 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia, tutte dal primo minuto.

Norton-Cuffy un esterno duttile: può giocare da terzino in una difesa a quattro o anche da esterno di centrocampo. Garantisce tanta corsa e una buona copertura della fascia, se la cava bene nei duelli e ha tanti margini di miglioramento. L’esperienza a Genoa sta facendo bene alla sua crescita, un campionato come la Serie A può aiutarlo a migliorare difensivamente e al tempo stesso nel cercare di progredire in termini di incisività in fase offensiva.

Sull’ex Arsenal hanno messo gli occhi anche Juventus e Napoli. Oggi Genoa lo valuta circa 15 milioni di euro, però a gennaio il prezzo potrebbe essere più alto. I rapporti tra il Milan e il club ligure sono buoni. L’estate scorsa ci sono state due operazioni sull’asse Milano-Genova: il prestito con obbligo di riscatto condizionato di Lorenzo Colombo ai rossoblu e poi il trasferimento a titolo definitivo di Koni De Winter ai rossoneri.