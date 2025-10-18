Milan, colpo da 15 milioni in Spagna: Tare ci riprova a gennaio

La società rossonera potrebbe tornare a farsi avanti per un giocatore della Liga che potrebbe cambiare squadra a gennaio.

Massimiliano Allegri ha ereditato qualche infortunio di troppo dalla sosta nazionali e c’è un po’ di preoccupazione per le prossime partite. C’è chi pensa anche che il Milan abbia fatto delle scelte sbagliate nel mercato estivo, non preparandosi a una eventuale situazione di “emergenza” in alcuni ruoli.

Sulla fascia destra è arrivato Zachary Athekame, svizzero classe 2004 proveniente dallo Young Boys. I tifosi si aspettavano un rinforzo di maggiore esperienza come alternativa ad Alexis Saelemaekers. Si era parlato di lui come possibile titolare contro la Fiorentina, dato che il belga aveva avuto un leggero infortunio muscolare e sembrava andare verso il forfait, ma pare esserci stato un recupero lampo dell’ex Anderlecht.

Milan, dubbio Athekame: nuovo rinforzo dalla Liga?

Non è detto che Athekame non possa avere del minutaggio in Milan-Fiorentina, anche nell’ottica di non sforzare troppo il flessore della coscia destra infortunato mentre vestiva la divisa del Belgio. Lo svizzero deve farsi trovare pronto quando Allegri lo chiama in causa, anche perché la dirigenza dovrà fare delle valutazioni in vista del calciomercato invernale.

Se Athekame non dovesse convincere, il Milan interverrebbe per prendere un nuovo laterale destro. L’ex Young Boys potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità e crescere, con un altro giocatore che approderebbe in rossonero per sostituirlo. Potrebbe tornare di moda qualche nome già accostato al Diavolo nello scorso mercato estivo.

Uno dei profili che erano stati sondati da Igli Tare è Juanlu Sanchez, 22enne del Siviglia che era stato un obiettivo concreto del Napoli. Non essendo stato trovato l’accordo tra i club, il giocatore è rimasto in Andalusia, dove ha iniziato la stagione da titolare ed è poi finito in panchina a favore del compagno di squadra José Ángel Carmona contro Rayo Vallecano e Barcellona. Oggi contro il Maiorca è tornato ad essere schierato dal 1′, ma Matias Almeyda lo ha messo in posizione più avanzata e non terzino nel 4-2-3-1.

Come confermato da AS, il Siviglia voleva 20 milioni di euro: il Napoli offriva meno e non ci fu il via libera, anche se Napoli era la destinazione preferita del calciatore. Il Wolverhampton era disposto a offrire quella cifra, però non era destinazione gradita a Juanlu, che ha rifiutato quella e anche altre inglesi. A gennaio potrebbe esserci un nuovo tentativo azzurro e anche il Milan può inserirsi. Se non dovesse avere tanto spazio, il prezzo potrebbe calare rispetto ai 20 milioni chiesti in estate.

Un altro spagnolo che Tare aveva sondato è Arnau Martinez, 22enne del Girona che ha un contratto in scadenza a giugno 2027. Ha una clausola di risoluzione di 14 milioni di euro.