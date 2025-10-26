Quattro mesi al Milan, affare alla Beckham: tutta la verità sul grande colpo

Il Diavolo potrebbe prendere un giocatore esperto dalla MLS in prestito fino a giugno. Il punto della situazione

Sono ormai settimane che il nome di Son Heung-min viene accostato al Milan. L’idea è nata quando ha lasciato il Tottenham, per vivere una nuova esperienza. Neanche il trasferimento in America, per giocare al LA FC, squadra in cui ha militato, non ha messo a tacere le varie notizie.

Oggi, infatti, c’è chi sostiene che l’ex Spurs possa vestire il rossonero in prestito per quattro mesi, come fatto da Beckham qualche anno fa. Un’idea che nasce dal fatto che Son Heung-min ha voglia di prepararsi al meglio al prossimo Mondiale.

Il Diavolo ha una rosa non certo lunga e aggiungere un elemento come il coreano non potrebbe che far bene, anche se la posizione maggiormente occupata è quella di Rafa Leao, Chris Pulisic e Cristopher Nkunku.

Milan, la verità sul colpo Son: “Arriva un attaccante”

“Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto tantissime domande su Son ed il Milan, sul fatto che l’ala sinistra di 33 anni attualmente al LA FC, capitano della Corea Sud, possa arrivare a gennaio al Milan per prepararsi al meglio in vista del Mondiale”.

Esordisce Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che poi aggiunge: “Dopo una serie di verifiche vi posso dire che non mi risulta che Son sia sul tavolo del Milan per quanto riguarda un possibile un suo arrivo a gennaio. Ad oggi non è un’opzione che il Milan contempla e valuta per una serie di motivi”.

Ecco i motivi: “Innanzitutto è una questione di progettualità, afferma ancora il giornalista, collegata ai possibili costi di un’operazione. Poi chiaramente anche il ruolo: il Milan in quel ruolo lì è coperto e non ha bisogno di ulteriori innesti. Ci sarebbero altre priorità sul mercato”.

“Ad oggi vorrei gettare un po’ di acqua sul fuoco per quanto riguarda questa possibilità. Non mi risulta che ad oggi il Milan vada su Son nel mercato di gennaio. Non mi aspetto un mercato di gennaio pienissimo per quanto riguarda il Milan“.

Ma i tifosi del Milan possono aspettarsi comunque un colpo in avanti: “In attacco eventualmente ci sarebbe la possibilità di un innesto, ma le caratteristiche sarebbero diverse da Son. Non ci sono ancora nomi concreti sul piatto, non ci sono ancora dinamiche delineate: è tutto un forse, un se…”, conclude Moretto.