Scout del Milan in tribuna per il difensore: obiettivo per gennaio

Mentre il Milan perde la testa della classifica in favore di Roma e Napoli, in seguito ad un clamoroso pareggio contro l’ultima della classe, il Pisa, Igli Tare e la sua rete di scout lavorano in vista del mercato di gennaio. I problemi di Santiago Gimenez stanno aprendo i riflettori in merito al possibile acquisto di un altro centravanti durante la finestra invernale: Vlahovic e Dovbyk restano i primi nomi, ma non sono da escludere sorprese. C’è necessità di intervento anche in difesa, nonostante la crescita palese di Pavlovic e di Tomori, la conferma di Gabbia e l’inserimento graduale positivo di De Winter. E c’è anche David Odogu, ancora tutto da scoprire. Il Milan però ci lavora per completare il reparto e ha individuato in Italia due possibili obiettivi, entrambi della stessa squadra.

Dall’Udinese al Milan, scout rossoneri alla Dacia Arena

Come rivelato da Alessandro Jacobone, gli scout rossoneri erano alla Dacia Arena per Udinese-Lecce per guardare da molto vicino c’era Oumar Solet, difensore centrale classe 2000, 1,92 di altezza, cresciuto calcisticamente nel Red Bull Salisburgo e ora punto di forza della retroguardia friulana.

Un anno fa circa era sorprendentemente svincolato, ma come al solito il Milan non ci è arrivato in anticipo. Da mesi però è sotto l’attenta osservazione dei rossoneri, attratti dalle sue qualità fisiche e dalla capacità di impostare dal basso. Il reparto difensivo rossonero necessita di un innesto con queste caratteristiche. Solet piace per forza, maturità e margini di crescita, elementi che lo rendono un profilo perfettamente in linea con la filosofia del club. Nonostante il monitoraggio sia ancora nelle fasi iniziali, la sua candidatura resta tra le più concrete in vista del futuro. Un’eventuale trattativa non sarebbe semplice, ma il Milan intende muoversi per tempo per evitare aste o inserimenti di altre società. L’altro difensore nel mirino è invece Kristensen, anche lui dell’Udinese, bella sorpresa di questo campionato.

Piace anche Zanoli

Gli scout rossoneri ieri ne hanno approfittato anche per dare un’occhiata ad Alessandro Zanoli, terzino destro di proprietà del Napoli, attualmente in prestito all’Udinese. Con 1,88 di altezza e grande capacità di spinta, Zanoli si è distinto per corsa e applicazione tattica. A Milanello si valuta con attenzione il rendimento degli esterni difensivi, reparto che ha mostrato limiti nelle ultime settimane.

