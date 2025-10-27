Il segreto di Modric a 40 anni: l’uomo che gli ha insegnato a non invecchiare

Il segreto di Luka Modric è un particolare esercizio: è così che è riuscito ad arrivare a questo livello anche a 40 anni

I milanisti e l’Italia intera si godono Luka Modric. Arrivato in estate fra le perplessità di molti sull’età, dopo due mesi pieni si può definire il giocatore più importante del Milan. Senza di lui, la squadra non girerebbe allo stesso modo. E infatti non a caso Massimiliano Allegri non ne fa mai a meno, nemmeno contro il Pisa in casa con la gara contro l’Atalanta in programma nei prossimi giorni. Nonostante i 40 anni, compiuti da pochi mesi, il centrocampista croato le sta giocando tutte e ognuna di queste gare al massimo del suo rendimento.

Tanta qualità sì, ma soprattutto quantità: Modric corre più degli altri, ed è questo a rendere le sue prestazioni fuori da ogni logica. Il suo segreto è ovviamente la professionalità, l’attenzione massima al corpo e all’alimentazione, la voglia di essere campione fino in fondo. “Il mio sogno è di vincere col Milan“, ha annunciato di recente. Sì, proprio lui che con il Real Madrid ha vinto tutto quello che c’era da vincere, anche dal punto di vista personale. Ma c’è anche un altro segreto.

L’esercizio che permette a Modric di giocare così a 40 anni

A Zagabria lo chiamano “The Elastic Bands Professor”, e non è un soprannome casuale. Vlatko Vucetic è uno dei maggiori esperti europei di kinesiologia e da oltre trent’anni guida lo Sport-Diagnostic Centre dell’Università di Zagabria. Ed è lui l’uomo dietro la longevità sportiva di Luka Modric, che a 40 anni è protagonista al Milan e con la Croazia. Un sodalizio scientifico, più che sportivo, nato dall’ossessione per il movimento perfetto e dalla ricerca di un corpo in grado di resistere al tempo.

Vucetic, intervistato da Tuttomercatoweb, ha raccontato il metodo che ha trasformato Modric in un esempio unico di durata atletica. «In questi dieci anni Luka non ha mai avuto un infortunio serio. Abbiamo costruito un programma di prevenzione e preparazione che gli ha permesso di restare in forma, competitivo e mentalmente fresco. Quando iniziò questi specifici allenamenti mi disse: “Vorrei giocare fino a 36 anni”. Ora ne ha 40, fate voi». Il professore ha puntato tutto su una combinazione di micro-dosing e bande elastiche, un lavoro quotidiano che coinvolge forza, equilibrio e coordinazione.

Il segreto, come spiega ancora Vucetic, è la costanza. «Ogni giorno dell’anno Luka lavora con le bande elastiche. Non è un caso se continua a giocare a questi livelli». L’approccio, chiamato micro-dosing, consiste in brevi sessioni ripetute durante la settimana per stimolare i muscoli senza sovraccaricarli. Un metodo che oggi molte squadre europee stanno studiando per allungare la carriera dei propri campioni. Modric è l’esempio più luminoso di come la scienza e la disciplina possano vincere contro l’età. Il suo corpo non sfida il tempo: lo ha semplicemente imparato a conoscere.