A Modric l’obiettivo minimo non basta: il messaggio al Milan è chiaro

Il centrocampista croato ha parlato in un’intervista a RAI 1 e le sue parole confermano la sua grandezza.

Alla faccia del 40enne! Luka Modric sta dimostrando che il Milan ha fatto bene a metterlo sotto contratto dopo le tante stagioni trascorse al Real Madrid. Anche se è nella fase finale della sua carriera, ha ancora tanto da dare. In una squadra senza partite europee, quindi con un calendario più leggero, la gestione delle sue energie diventa più facile.

Massimiliano Allegri ha trovato in lui un vero leader, la guida che serviva al gruppo per ripartire dopo la rivoluzione effettuata in seguito alla disastrosa stagione scorsa. Grande artefice del suo arrivo è stato Igli Tare, che con un blitz in Croazia lo ha convinto a sposare il progetto rossonero. È stato firmato un contratto annuale, ma c’è un’opzione per prolungarlo fino al giugno 2027.

Milan, Luka Modric: l’intervista al TG1

Intervistato dal TG1, il Pallone d’Oro 2018 è tornato a parlare del suo trasferimento a Milano, di cui è molto felice: “Giocare al Milan è la cosa migliore in questo momento. Sono in un grande e storico club, la squadra ha grandi talenti e il mister è un vincente. È un percorso lungo, ma ho grandi aspettative“.

Nella bacheca di Modric ci sono già tanti trofei, però ne vorrebbe aggiungere qualcuno anche con la maglia rossonera: “Io sono venuto qui per vincere. Tornare in Champions è l’obiettivo minimo, ma spero di fare di più. Io ho già vinto tutto, ma adesso il mio sogno è vincere con il Milan. Quando non molli mai, tutto può accadere“.

È al Milan da poco, però si è già innamorato di San Siro e deve dare ragione a una cosa che Ancelotti gli aveva detto: “Il Santiago Bernabeu è uno stadio speciale, ci ho vissuto 13 anni, ho vissuto emozioni indescrivibili. Ma San Siro è uno stadio pieno di storia, Ancelotti mi aveva detto che mi sarei trovato bene qui“.

La sua passione per i colori rossoneri è nata quando era bambino, non è un segreto: “Il mio idolo è Zvonimir Boban, sono cresciuto con il suo mito. Ma ho ammirato anche Paolo Maldini, Kakà, Pirlo, Seedorf…“