Incidente stradale, famiglia Maldini in ansia: è finito in ospedale

E’ successo nella giornata di oggi a Milano. La notizia sta facendo il giro del mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Famiglia Maldini in apprensione per via di un incidente stradale, avvenuto questo pomeriggio in via Faruffini, a Milano.

Un incidente stradale, come riporta l’Ansa, che ha visto coinvolto Alessandro Maldini, fratello minore di Paolo. Il 55enne, proveniente da via Previati e diretto verso via Sanzio, si legge, avrebbe perso il controllo della sua vettura per via di un malore, andando così ad urtare contro quattro macchine parcheggiate in strada, intorno alle ore 13.00.

I presenti, che hanno assistito allo scontro, hanno avvertito immediatamente i soccorritori, che una volta giunti sul posto hanno trasportato all’ospedale San Carlo, il fratello della bandiera del Milan, in codice giallo. Messo a conoscenza dell’accaduto, anche Paolo Maldini si è recato sul posto.