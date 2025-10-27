Scambio clamoroso, Gimenez alla Juve: Allegri dice sì

Possibili affari con i bianconeri. Ecco l’idea che potrebbe cambiare il mercato delle due squadre: il punto della situazione

Fari puntati su Santiago Gimenez. L’attaccante messicano è finito nel mirino della critica per l’ultima prestazione offerta. Contro il Pisa ha deluso parecchio, tanto che Massimiliano Allegri sta pensando di mandarlo in panchina domani sera con l’Atalanta.

Durante la sfida contro gli uomini di Alberto Gilardino non si è mai reso pericoloso, diversamente da quanto accaduto con Juventus e Fiorentina, dove era riuscito a fare la differenza. Il tecnico livornese si è arrabbiato parecchio e adesso riflette su cosa fare.

E’ evidente, però, che Santiago Gimenez rappresenti oggi un problema: il centravanti del Milan che resta a secco dopo otto giornate di Serie A non può non esserlo. Così si sta tornando prepotentemente a parlare dell’acquisto di un bomber, che possa dare una mano al Diavolo a raggiungere i propri obiettivi.

Difficile, però, che a gennaio si decida di fare grandi investimenti. Bisognerà lavorare di fantasia e cercare di cogliere l’occasione giusta. Delle volte un proprio problema si risolve, sfruttando un problema di qualcun altro.

Milan-Juve, clamoroso scambio: ecco il possibile affare

Santi Gimenez alla Juventus? Può diventare una possibilità. In casa bianconera, d’altronde, hanno un problema analogo, quello dell’attaccante. Dusan Vlahovic aveva iniziato benissimo, ma con il contratto (che non verrà rinnovato) in scadenza, Igor Tudor è stato costretto a guardare altrove.

Così ha dovuto dare spazio sia a Jonathan David che ad Openda. Entrambi però stanno deludendo, non riuscendo a fornire le prestazioni sperate. Nelle loro carriere hanno sempre segnato, come Santiago Gimenez, ma la loro avventura in bianconero non sta decollando.

Ecco così, che può nascere l’idea di uno scambio tra il Milan e la Juventus. Un’idea simile a quella che era venuta in mente in estate con la Roma, quando si è lavorato per portare Dovbyk in rossonero. Stavolta il nome cerchiato in rosso è quello di Jonathan David. Il canadese da una parte, Santiago Gimenez dall’altro: entrambi via in prestito con riscatto a circa 40 milioni di euro