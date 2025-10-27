Vuole lasciare il Manchester United, colpo a zero per il Milan

Il calciatore chiede chiarezza. Senza rinnovo dirà addio ai Red Devils già durante il calciomercato di gennaio: il punto della situazione

Otto partite tra Premier League ed EFL CUP. Il calciatore sta giocando con costanza indossando la maglia del Manchester United. Non è stato sempre titolare, ma su nove partite di campionato, in tre è partito dal primo minuto, altre quattro volte è subentrato. In coppa invece ha giocato oltre i novanta minuti nel ko incredibile ai rigori contro il Grimsby Town.

Un match storico, in cui Harry Maguire, con la fascia da capitano addosso, ha pure trovato la via della rete. Il centrale inglese, che lo scorso 5 marzo ha compiuto 32 anni, è ovviamente uno dei leader del Manchester United. Un leader che ha bisogno di chiarezza.

Il giocatore – come scrivono in Inghilterra diversi media – ha infatti chiesto alla dirigenza dei Red Devils di trovare un accordo per il rinnovo già nelle prossime settimane. Se non dovesse essere trovato, inizierà a guardarsi seriamente attorno, alla ricerca di una nuova squadra.

Calciomercato Milan, colpo in difesa: Maguire subito gratis

Si sta facendo sempre più probabile, dunque, un addio al Manchester United già durante il calciomercato invernale. Il giocatore può diventare un’occasione per tante squadre, anche per lo stesso Milan.

I rossoneri, d’altronde, sono alla ricerca di un centrale d’esperienza che possa rafforzare un reparto che ha dimostrato di perdere ogni tanto la bussola. Oggi sono quattro i calciatori – più il giovanissimo Odogu – per tre posti: i titolarissimi sono ovviamente Tomori, Gabbia e Pavlovic, con De Winter prima alternativa.

Occorre dunque un nuovo calciatore per allungare l’organico e portare esperienza. Maguire può davvero essere il nome giusto, soprattutto se il Manchester United dovesse concedergli la possibilità di liberarsi a zero già a gennaio.

Maguire chiaramente dovrà capire quale possa essere la miglior scelta possibile: le alternative, d’altronde, non gli mancano. In Premier League, West Ham e Aston Villa sono pronti ad offrirgli un ricco contratto, ma se fosse una questione di soldi, si aprirebbero le porte dell’Arabia Saudita o degli Stati Uniti.

Le proposte, come detto, non mancano, ma un’esperienza in Serie A, con la possibilità di conquistare lo Scudetto, potrebbe attrarlo non poco. Nelle prossime settimane – qualora non arrivasse il rinnovo – potrebbe capire se la pista può diventare davvero percorribile.