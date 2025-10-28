20 milioni al Milan subito: hanno già deciso di riscattarlo

Le ultimissime notizie di calciomercato. Il Diavolo si prepara ad incassare i soldi del riscatto. Il club ha deciso di acquistarlo

E’ stato uno dei tantissimi calciatori a lasciare il Milan nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Lo ha fatto negli ultimi giorni, un po’ a sorpresa. Sì, perché tra giugno e luglio, nessuno si aspettava, che avrebbe fatto le valigie per salutare i rossoneri.

E’ stato di fatto, Massimiliano Allegri a bocciarlo e a spingerlo a salutare il Diavolo. Il trasferimento in Premier League è avvenuto in prestito con diritto di riscatto, ma il suo passaggio in Inghilterra ha il sapore di addio. Il club che lo ha accolto, avendo la meglio di un’importante concorrenza, è infatti pronto ad acquistarlo a titolo definitivo.

Sono stati parecchi i calciatori che hanno lasciato Milanello in prestito, tra questi Samu Chukwueze e Alex Jimenez sono volati in Inghilterra. Ma le nostre attenzioni, stasera, sono puntate sull’esterno spagnolo, destinato a diventare un rimpianto.

Sulle qualità di Jimenez, d’altronde, nessuno ha dubbi. Ma è stato il suo comportamento a spingere il Milan a privarsene. Una decisione dolorosa, ma serviva dare un taglio netto e chiudere definitivamente con il passato.

Lo spagnolo così è pronto a dire addio definitivamente al Milan. Le notizie che sono arrivate in serata non lasciano davvero dubbi. Il Bourneouth, che lo ha accolto negli ultimi giorni di mercato ha deciso di riscattarlo. Il Diavolo così, dopo aver incassato 1,5 milioni di euro dal prestito, incasserà altri 18,5 milioni.

Calciomercato Milan, addio a Jimenez: il Bournemouth lo vende

“Il Bournemouth sta già lavorando ad un possibile riscatto di Alex Jimenez. Ha in testa l’obiettivo di acquistarlo a titolo definitivo, indipendentemente dalle condizioni che si dovrebbero verificare per trasformare il prestito oneroso con diritto in obbligatorio”, a parlare è l’esperto di calciomercato, Matteo Moretto.

Ma la sua avventura in Inghilterra potrebbe già essere agli sgoccioli: “Occhio perché Dani Carvajal si è fatto male, l’infortunio sembra piuttosto serio, e Alex Jimenez è comunque un calciatore nell’orbita Real Madrid, controllato dal Real Madrid con la recompra, quindi potrebbe essere eventualmente anche uno scenario nuovo che si apre”.

Ha aggiunto il giornalista, che ha poi concluso: “Vi aggiungo anche il fatto che la Nazionale maggiore spagnola sta seguendo Alex Jimenez con attenzione, ha in testa di dargli una chance importante in ottica futura”. Jimenez, dunque, è pronto a spiccare il volo