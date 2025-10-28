Addio a gennaio, il Milan fiuta il colpo: bomber dalla Premier League

L’attaccante è stato messo in vendita dal Tottenham: i rossoneri ci stanno pensando per gennaio, è l’uomo giusto per Allegri

Non è stato finora un inizio di stagione positivo per Santiago Gimenez. D’altronde, solo pochi mesi fa, Igli Tare lo aveva pubblicamente scaricato annunciando la trattativa di scambio con la Roma con Dovbyk. Invece, il messicano è rimasto e si è fatto apprezzare da Massimiliano Allegri per la sua capacità di lavorare per la squadra e mettersi a disposizione, ma ad oggi non ha ancora segnato un gol in campionato. E questo è un problema. La verità è che per lui di occasioni ce ne sono sempre meno, soprattutto nelle ultime gare.

Il Milan, infatti, contro Fiorentina e Pisa, ha fatto un’enorme fatica con la palla fra i piedi, confermando i dubbi dell’estate, e cioè che con Allegri si farà meglio in ripartenza che in controllo della gara. Quello che sta succedendo a Gimenez è lo stesso che è capitato anche a Dusan Vlahovic: questi giocatori, senza rifornimenti, non possono segnare. Il messicano avrà altre chance da qui a gennaio, dopodiché si tireranno le somme e si capirà cosa fare. I rossoneri anche durante la sessione invernale proveranno a prendere un attaccante, e un’opportunità può arrivare dalla Premier League.

Milan, occasione dal Tottenham: vogliono mandarlo via subito

Allegri si sta dimostrando un allenatore in grossa difficoltà nel mettere gli attaccanti nelle migliori condizioni per fare gol, soprattutto se questi attaccanti non si chiama Gonzalo Higuaìn, Carlos Tevez o altri campioni. Ecco perché cambiare Gimenez per un altro centravanti servirebbe a poco. Ma Tare vuole comunque dare all’allenatore un altro attaccante con quelle caratteristiche. E in Premier League potrebbe presto liberarsi un bomber di grande interesse.

Come riportato da diverse fonti inglesi, il Tottenham ha intenzione di mettere in vendita a gennaio Dominic Solanke, l’ex attaccante del Bournemouth inglese acquistato per 70 milioni due anni fa. In questo inizio di stagione sta giocando poco e non sta riuscendo ad incidere quando ha l’opportunità di farlo. Il Milan potrebbe ragionare su un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Solanke non è un nome nuovo per le manovre di mercato dei rossoneri: anche in passato, soprattutto quando era molto giovane e non ancora in rampa di lancio, veniva accostato. Ora è un giocatore più affermato, in difficoltà ma pur sempre con caratteristiche importanti. Il Milan, che ha ormai un certo feeling con gli inglesi e con il mercato della Premier, potrebbe essere la soluzione migliore.

Chi è Dominic Solanke

Classe 1997, Solanke è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea prima di vivere esperienze formative con Vitesse e Liverpool. La vera svolta è arrivata al Bournemouth, dove nella stagione 2023/2024 ha firmato 19 gol in Premier League, attirando l’interesse del Tottenham, che lo ha acquistato nell’agosto 2024 per 70 milioni. Con Postecoglou ha affinato la capacità di legare il gioco e pressare con continuità, ma senza mai diventare una pedina chiave nel sistema offensivo del Tottenham.

In nazionale, Solanke ha percorso tutte le tappe: vincitore dell’Europeo Under-17 nel 2014 e della Coppa del Mondo Under-20 nel 2017, dove è stato premiato con il Golden Ball come miglior giocatore del torneo. Oggi punta a consolidarsi tra i migliori attaccanti d’Inghilterra, forte di un mix di intensità, gol e lavoro senza palla che lo rendono un profilo moderno e completo, ma con il Tottenham non gioca e lui cerca spazio. Il Milan può darglielo.