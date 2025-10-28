Atalanta-Milan formazioni ufficiali, le scelte di Allegri e Juric

Atalanta e Milan in campo a breve per l’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A, le formazioni ufficiali scelte da Allegri e Juric

Sono state rese note in questi minuti le formazioni ufficiali di Atalanta e Milan, in campo questa sera per l’anticipo del turno infrasettimanale di campionato. Non ci sono novità nell’undici scelto da Massimiliano Allegri: c’è in attacco Gimenez, nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni, al fianco di Rafael Leao. Saelemaekers torna a fare l’esterno a destra dopo una partita contro il Pisa da seconda punta. A centrocampo ancora Ricci insieme a Fofana e Modric. Nessuna sorpresa in difesa: De Winter torna in panchina, Tomori di nuovo dal primo minuto insieme a Gabbia e Pavlovic.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri