Clamoroso al Bernabeu: compare il logo del Milan durante il Clasico (FOTO)

Colpo di scena domenica pomeriggio durante Real Madrid-Barcellona: al Santiago Bernabeu è spuntato il logo del Milan

Domenica pomeriggio si è giocato al Santiago Bernabeu il primo Clasico di questa stagione. A spuntarla, dopo quattro sconfitte di fila lo scorso anno, è il Real Madrid: 2-1 il risultato finale, decisiva la rete di Jude Bellingham nel secondo tempo dopo quelle di Mbappé e Fermin Lopez nel primo. I Blancos hanno strameritato la vittoria: brutta prestazione dei blaugrana e in particolare di Lamine Yamal, l’uomo più atteso soprattutto dopo le dichiarazioni della vigilia (“Il Real Madrid ruba e si lamenta“).

E infatti, al fischio finale, è successo di tutto: il numero 10 del Barça è stato preso di mira da Carvajal e si è scatenato il putiferio, con Yamal che invita i giocatori del Real a vedersi nel sottopassaggio. Insomma, scene classiche del clasico. Ma il fatto curioso è un altro: ad un certo punto, durante la gara, è spuntato il logo del Milan…

Durante Real Madrid-Barcellona spunta il logo del Milan

I più attenti ci avranno fatto sicuramente caso. Per i meno attenti, invece, ecco cosa è successo: durante una ripresa dei tifosi al Santiago Bernabeu, è spuntato un uomo con la tuta bianca del Milan di vecchia data (infatti lo sponsor è Opel). Inutile dirvi che le immagini hanno fatto velocemente il giro del web e anche sui nostri social la foto è stata parecchio apprezzata con like e commenti.

In molti hanno sottolineato il gemellaggio fra Milan e Real Madrid, le squadre più titolate della storia del calcio. Entrambe hanno dato vita a veri e propri derby d’Europa come quello della scorsa stagione. I rossoneri, guidati da Paulo Fonseca, riuscirono a conquistare una vittoria clamorosa a storica contro la squadra di Carlo Ancelotti. Un 3-1 incredibile che resterà per sempre negli annali, una delle pochissime gioie che i tifosi del Milan hanno vissuto negli ultimi anni. Una vittoria di grande livello per la prestazione offerta dalla squadra, capace di dominare il Real Madrid, una delle più forti al mondo, al Bernabeu.