Colpo a zero per il Milan, è il giorno della verità

Le ultimissime sul possibile affare in casa rossonera. Il Diavolo è pronto a mettere le mani sul giocatore senza pagare il cartellino

Fra poco più di tre ore, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro l’Atalanta, per il primo turno infrasettimanale di Serie A. Il Diavolo sfiderà i bergamaschi dopo aver pareggiato contro il Pisa. Un pari che nessuno si aspettava e che obbliga Luka Modric e compagni ad un riscatto immediato.

Dopo il match contro il Parma sarà ancora una volta tempo di bilanci. Capiremo come il Milan avrà saputo reagire all’emergenza data dai tantissimi infortuni. Si avrà certamente un quadro più chiaro delle ambizioni del Diavolo, che fino a qualche giorno fa sognava lo Scudetto.

Il primato in classifica è durato poco, ma è davvero presto per capire se i rossoneri potranno davvero lottare per il titolo. A detta di molti, le favorite sono l’Inter di Cristian Chivu e soprattutto il Napoli di Antonio Conte. Senza le coppe, il Milan può avere un vantaggio, ma lo rosa appare troppo corta.

Massimiliano Allegri si è detto in realtà soddisfatto dell’organico a disposizione, ma non è un segreto che sarebbe ben felice di accogliere 2-3 giocatori. Di certo un centravanti, soprattutto se Santi Gimenez e Christopher Nkunku non dovessero continuare a segnare.

Milan, colpo in difesa: Tare guarda in casa Atalanta

Servono però altri elementi in altri reparti. Un esterno a tutta fascia, che possa dare il cambio ad Alexis Saelemaekers sarebbe ben accetto, oltre ad un difensore centrale.

Guardando al futuro, a quando si tornerà a giocare in Europa (nessuno vuole pensare ad un’altra stagione fuori da tutto), sarà inevitabile l’acquisto di un calciatore che allunghi il reparto arretrato. Oggi i titolari sono Gabbia, Pavlovic e Tomori, con De Winter pronto a subentrare. Il giovane Odogu, invece, è rimasto ai margini.

E’ evidente che non viene ritenuto pronto. Serve dunque un altro calciatore, magari esperto. Da questa estate c’è un nome sul taccuino del Milan che non è mai stato cancellato. E’ quello di Djimsiti, che stasera sfiderà il Diavolo con la sua Atalanta.

Ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, fra meno di un anno. Ad una chiamata del Milan non si può certo dire di no. Igli Tare lo conosce bene ed è pronto a provarci. Una prova positiva contro i rossoneri sarebbe chiaramente d’aiuto per convincere tutti.