Colpo di scena per Milan-Roma, succede per la prima volta e i tifosi esultano

Una bellissima notizia per tutti i tifosi in vista di Milan-Roma di domenica, succederà per la prima volta quest’anno

Il Milan scenderà in campo oggi per affrontare l’Atalanta in questo turno infrasettimanale di Serie A. I rossoneri devono subito rispondere dopo il clamoroso pareggio in casa contro il Pisa. Un pareggio che sa di sconfitta, visto che si giocava contro una neopromossa in grande difficoltà in questo inizio di stagione. Allegri stava anche rischiando di perderla a causa delle solite scelte conservative che, nel calcio di oggi, ti puniscono contro qualsiasi avversario. Sarà una settimana dura perché, dopo l’Atalanta di oggi, domenica arriva a San Siro la Roma di Gasperini, prima in classifica insieme al Napoli. E, a proposito di questa partita, c’è una grandissima novità per tutti i tifosi.

Milan-Roma in chiaro su DAZN

Il grande calcio torna in chiaro su DAZN. Dopo il successo della scorsa stagione, la piattaforma di streaming offrirà anche nel 2025/26 alcune partite di Serie A Enilive gratuitamente e senza abbonamento. A inaugurare la nuova edizione sarà Milan-Roma, in programma domenica 2 novembre alle 20:45. Un debutto di alto livello, tra due squadre storiche pronte a sfidarsi in una notte da San Siro.

La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Dalle 19:30, spazio al prepartita con Fuoriclasse, lo show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille. Un format ormai consolidato, capace di portare i tifosi dentro l’atmosfera del match con analisi, retroscena e momenti di intrattenimento. La piattaforma conferma così la propria strategia di rendere il calcio sempre più accessibile, mescolando informazione e spettacolo.

Come guardare Milan-Roma gratuitamente su DAZN

DAZN ha ottenuto i diritti per trasmettere fino a 5 partite di Serie A in chiaro ogni stagione fino al 2029. Nella stagione precedente, gli appassionati hanno potuto assistere gratuitamente a match di primissimo livello come Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juve-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juve. Per vedere Milan-Roma senza abbonamento sarà sufficiente registrarsi gratuitamente sulla piattaforma inserendo la propria mail.

La visione sarà possibile su smart TV, smartphone, tablet o PC, seguendo due modalità semplici:

Da desktop o mobile, accedendo alla homepage di DAZN e cliccando sulla partita per registrarsi e guardare la diretta.

Da Smart TV, selezionando “Guarda Gratis”, inquadrando il QR Code mostrato sullo schermo e inserendo la mail per accedere alla trasmissione.

DAZN consiglia di registrarsi con anticipo, aggiornare l’app e connettersi qualche minuto prima dell’inizio per garantire la miglior esperienza possibile. Gli utenti già abbonati potranno ovviamente seguire il match senza alcuna modifica, mentre la visione gratuita sarà disponibile fino a circa 2 milioni di utenti contemporanei.

Milan-Roma, dunque, sarà il primo appuntamento della nuova Serie A Enilive: un big match gratuito che segna un nuovo passo verso un calcio sempre più aperto e digitale.