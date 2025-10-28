Il punto del Direttore – Milan, stavolta devi dire no: lo scontro è necessario

Torniamo con il consueto appuntamento relativo agli approfondimenti del mondo Milan con il club diviso tra campo e strategie societarie, improntate alla tutela della squadra a disposizione di Massimiliano Allegri.

Andremo ad approfondire questa volta quanto sarà importante il lavoro della dirigenza per provare a tutelare i propri calciatori in vista della prossima sosta per le nazionali che si avvicina in maniera inesorabile.

L’ultimo stop al campionato per gli impegni delle nazionali è costato carissimo a Massimiliano Allegri e al Milan tutto con il tecnico livornese che si è ritrovato con una rosa decimata per via dei molti infortuni occorsi durante gli impegni dei giocatori con le proprie selezioni. Da Rabiot a Pulisic, passando per Estupinan e Loftus-Cheek, la squadra ha perso diverse pedine importanti andandone a risentire sia contro la Fiorentina (vinta in extremis) che contro il Pisa (dove è arrivato solamente un pareggio).

Milan chiamato allo scontro: sarà fondamentale impuntarsi

In questi giorni Giorgio Furlani starebbe cercando di prendere contatti con la federazione calcistica degli Stati Uniti per poter evitare la convocazione di Christian Pulisic con la selezione americana in vista delle amichevoli contro Uruguay e Paraguay.

A mio avviso sarà fondamentale che il Milan riesca ad ottenere la permanenza del talento statunitense a Milanello per recuperare al meglio la propria condizione fisica. Le ultime riguardanti il numero 11 rossonero parlano di un possibile rientro già in vista della partita contro la Roma, almeno parzialmente, potendolo poi schierare contro il Parma. Rimasto fuori per diverse settimane, Pulisic non può essere al meglio della forma e metterlo di nuovo su un aereo per due impegni amichevoli sarebbe un rischio troppo grande.

Il Milan non può permettersi di perdere ancora una volta uno degli uomini più importanti della rosa e dovrà battersi il più possibile per tenere il calciatore a Milanello cercando di evitare nuovi infortuni col rischio si perderlo per un lungo periodo. Gli USA, tra l’altro, sono attesi da due partite amichevoli, non fondamentali per centrare un obiettivo ed il Milan dovrà provare a far sentire il proprio “peso politico” trattenendo un calciatore che non è stato a disposizione nelle ultime due gare e non lo sarà neanche a Bergamo.

Lo stesso approccio sarà fondamentale averlo anche con l’Ecuador per quello che riguarda Estupinan e l’Inghilterra per Loftus-Cheek, considerando il fatto che Rabiot non è certo di tornare in campo neanche nel derby contro l’Inter in programma dopo la sosta. Questa volta sarà importante ridurre al minimo i rischi e permettere ad Allegri di ripartire per l’ultima fase dell’anno con la rosa al completo.