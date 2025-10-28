Incidente stradale per un un calciatore dell’Inter: è morta una persona, mondo del calcio distrutto

Il mondo del calcio italiano è sotto shock per quanto accaduto stamane con un incidente stradale che ha coinvolto un giocatore dell’Inter con una persona che ha perso la vita in seguito all’impatto.

Tutta la Serie A ed il mondo del calcio in generale è rimasto senza parole alla notizia con l’Inter che ha deciso di annullare immediatamente la conferenza stampa.

L’incidente è avvenuto stamattina a Fenegrò, in provincia di Como, con un signore di 81 anni che, a bordo della sua carrozzina elettrica, avrebbe avuto un malore invadendo la corsia delle automobili. La persona sarebbe stata colpita dall’automobile di Josep Martinez, estremo difensore dell’Inter e per l’anziano non c’è stato nulla da fare. L’ex portiere del Genoa si è subito precipitato dalla persona per provare a prestare i primi soccorsi, ma ormai era troppo tardi.

Morta una persona dopo un incidente: coinvolto un calciatore dell’Inter

Le forze dell’ordine sono subito arrivate sul posto per fare il punto della situazione. L’Inter, dal canto suo, una volta appresa la notizia, ha deciso di annullare la conferenza stampa del proprio allenatore in vista della partita contro la Fiorentina.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 9:40 della mattina e la strada è stata immediatamente chiusa dopo quanto accaduto. Nonostante i soccorsi prestati dal calciatore, l’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso, per l’anziano non c’è stato nulla da fare, dovendone constatare il decesso. Poco dopo il fatale scontro, sul luogo è giunto sul posto anche un pulmino dell’Inter con alcuni calciatori a bordo.

Per Josep Martinez, che si trovava molto vicino ad Appiano Gentile, dove si tengono gli allenamenti della squadra, un episodio scioccante che lo porterà a non prendere parte alla partita valida per la nona giornata di campionato in programma contro la Fiorentina.