Leao delude, scelta drastica di Allegri

Ecco cosa è successo nel corso di Atalanta-Milan. Il tecnico livornese non ha avuto dubbi dopo il primo tempo

Primo tempo da dimenticare per il Milan a Bergamo. La squadra rossonera, dopo essere passata in vantaggio con la rete di Samuele Ricci, si è fatta raggiungere dal centro di Lookman. Il Diavolo ha sbagliato parecchio nel corso dei 45 minuti giocati e la rete dell’Atalanta è arrivata dopo un passaggio impreciso di Luka Modric.

Massimiliano Allegri, dalla panchina, però, ha attribuito le colpe maggiori del gol dei bergamaschi a Fikayo Tomori. Come detto, nel corso del primo tempo, in molti del Diavolo si sono resi protagonisti di una prestazione incolore. Hanno fatto male anche gli attaccanti, Rafa Leao e Santiago Gimenez, mai pericolosi e chiaramente non solo per colpe loro.

Massimiliano Allegri, al termine del primo tempo, però, non ha avuto alcun dubbio. Così ad inizio ripresa ha tenuto fuori il portoghese, mandando in campo Christopher Nkunku. Bocciatura pesante per il numero dieci del Diavolo: dietro alla sostituzione non dovrebbe esserci alcun problema fisico. Il giocatore, incappucciato, si è seduto in panchina a seguire la gara dei compagni.

Al 60esimo è poi toccato a Santiago Gimenez lasciare il campo. Il messicano è uscito sulle proprie gambe, ma per un paio di volte si è accasciato per terra, prima della sostituzione, per Ruben Loftus-Cheek. L’inglese era già pronto a subentrare, ma Allegri aveva deciso di farlo giocare al posto di un centrocampista, poi la scelta che appare obbligata.